美國總統拜登自阿富汗撤軍，引起國際矚目。「紐約郵報」（New York Post）21日引述美國民調機構「拉斯穆森報告」的民調發現，只有39%受訪者認為拜登在「履行總統的職責」。此外，《紐約時報》日前有記者指出，拜登在阿富汗撤軍犯下3個嚴重錯誤，這讓前民進黨立委郭正亮有感而發直言，美國國會勢必會啟動撤軍決策調查，時間可能會拖到明年美國國會改選前，屆時拜登就會很慘。

《紐約郵報》（New York Post）21日報導稱，美國民調機構「拉斯穆森報告」的民調發現，只有39%受訪者認為拜登在「履行總統的職責」，51%稱其他人正在為78歲的拜登「做決定」，10%回答不確定。此外，「對拜登的身體和精神狀況能否勝任總統一職」，有52%受訪者表示「沒有信心」，有46%的人則表示「有信心」。

【國際直球對決 上集】拜登撤軍三大錯誤 撤僑混亂恐釀人質危機 @全球大視野 完整版 20210822

郭正亮22日上《中天新聞》政論節目「國際直球對決」，談及阿富汗近期情勢和國際局勢，他表示，《紐約時報》日前有記者指出，拜登在阿富汗撤軍犯下3個嚴重錯誤，且這3個錯誤，都和他撤軍的正當性有關。第一，拜登稱全球盟邦沒有很反感，但現實狀況卻是英國和德國的黨政高層領導人都出面指責拜登，是北約有史以來最大的失敗。郭正亮直言，從盟邦反應來看，拜登很可能根本沒跟盟邦討論。

第二，郭正亮續指，拜登稱美國已將賓拉登繩之以法，蓋達恐怖組織也已經壓抑住，因此，美軍有其撤軍的必要。但紐時記者質疑，阿富汗34個省，有15個省都還有蓋達組織活動，且塔利班日前進入首都喀布爾後，大赦監獄罪犯，就這樣撤軍正當性堪慮。

第三，拜登稱已和塔利班談定，稱通往喀布爾的機場已經有一個安全地帶，可供美國人撤出，但後來事實證明，沒幾個人敢單獨走那段從美國大使館到阿富汗機場的20分鐘車程。郭指出，況且拜登的麻煩其實還沒有結束，他目標是要撤出所有美國人，但目前只撤出4500人，但現在在阿富汗境內的美國人加上包商約有近1萬人，又加上有很多人不在喀布爾，這才是真正麻煩的地方。

值得注意的是，談及美國民調機構「拉斯穆森報告」的民調，郭正亮指出，這份民調拜登支持度只有39%，這在美國是非常非常低的民調，因為美國總統在外交上，很少會給予這麼低的民調，他認為，這已經僅此於前總統卡特的伊朗事件了。

最後，郭正亮直言，美國國會應該會對拜登撤軍的過程啟動調查，時間可能會長達半年多，會拖到明年美國國會改選前，拜登就會很慘，因為一定會有人被究責。