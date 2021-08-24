TLPGA女子職業高爾夫協會在新冠肺炎疫情較為緩和之後，今天(24日)重啟賽事，2021貞歡喜傳承賽在新竹立益球場順利完成第1回合，帶傷上陣的職業好手陳孟竺，打出7個博蒂、1個雙柏忌的67桿暫居領先，賽後直呼好意外。

陳孟竺去年底參加比賽時不慎扭傷左腳踝，當時檢查有骨裂的症狀，還打上石膏固定，前晚走路不小心扭了一下，又扭到同樣的位置，今天一早來到球場，原本打算放棄比賽，後來心想因為疫情好久沒有參賽，就當練球嘗試，若沒辦法控制球路或是腳太痛再退出。

沒想到開賽之後，隨著比賽進行，陳孟竺越打越順手、運氣也不錯，站上領先位置，賽後她說：「打傳承賽和一般公開賽感覺不太一樣，傳承賽時心情比較放鬆，跟同組的青少年小朋友打得失心不會那麼重。」雖然回家之後腳踝還是要冰敷休息，明天第2回合陳孟竺打算比今天更輕鬆來面對、享受比賽。

第1回合帶傷上陣的還有打出69桿暫居第2的伍以晴，賽後她表示，前兩週背部拉傷，沒辦法彎腰，揮桿無法用力，打長鐵桿就會覺得吃力，幸好在立益球場今天木桿開球之後大多是剩下8號鐵桿以內的距離，今天自己鐵桿打得不錯，球能夠靠近旗位，24次推桿也是水準之作。

能以69桿完賽暫居第2，伍以晴覺得很滿足，透露看到成績榜自己嚇了一跳，她說：「防疫期間待在家裡，沒什麼練球，做了很多蛋糕、餅乾類甜點，這場比賽心裡只想著放輕鬆打。」

本賽由TLPGA理事長劉依貞號召歷年來指導過的學生組成的「貞歡喜學聯會」出資贊助，學員多以個人名義支持比賽，希望提供選手發揮球技的舞台，今年也感謝穩懋半導體股份有限公司的鼎力支持，41位職業女將和49位業餘青少年選手同在立益球場切磋，職業選手除了競逐60萬元總獎金，在比賽中還與業餘青少年選手同組，適時給與指導提點，達到經驗傳承目的。