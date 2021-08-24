香港股市今（24）日強勢回歸，尤其恒生科技指數暴漲逾7％，收復6000點大關。其中，快手飆升16％，美團飆升14％，股王騰訊、阿里漲9％，兩大巨頭市值單日就分別增加3700億港元及3000億港元。

據新浪近期，阿里遭遇資本市場用腳投票，其港股股價甚至腰斬，跌破發行價。券商們更是紛紛下調目標價，不過，即使最低價也較阿里目前價格有近50％的上漲空間。

阿里巴巴24日暴漲9％，市值3.6兆港元，即將返回招股價，單日市值淨增近3000億港元；騰訊24日也暴漲近9％，市值重返4.5兆港元，單日市值淨增3700億港元。

騰訊連續3日回購，8月23日耗資1.01億港元回購23萬股自家股票，為連續第3個交易日進行回購。此前，騰訊控股份分別回購18萬股和24萬股，涉資1.787億港元。

雖然券商紛紛下調目標價，但全部評級為買入，最低價540港元，較目前也有14％上漲空間。

科技網路股為何爆發，到底發生了什麼？分析指出，監管政策風險明顯緩和，上周末，大陸證監會召開年中監管工作會議，表示將創造條件推動中美審計監管合作，加強市場溝通，穩定政策預期和制度環境。

同時，恒生科技指數估值處於歷史極低位置，遠低於歷史均值，目前本益比31.75倍，情緒處於極度低點，恐慌過後出現逢低買進機會。

中金公司認為，在近期恐慌性拋售過後，市場可能也在醞釀投資機會，特別是估值已經計入了相當多的悲觀情緒。雖然目前就據此判斷市場完全企穩見底還為時尚早，但合適催化劑的出現或者政策憂慮的減輕或將推動市場出現明顯反彈。

世界上最大的指數提供商，摩根士丹利資本國際公司（MSCI）最近也認為，中國股市在恐慌過後將重回高點。

中泰國際策略分析師顏招駿表示，前期科技股不問價拋售，反映投資者信心極度悲觀，騰訊、京東、阿里等科技巨頭的估值已跌至10年低位，隨著更多的科技股公布優於預期的業績，修正極度悲觀的預期。