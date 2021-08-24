黃露瑤與中山休閒農業區理事長林長輝一同拍攝宜蘭柚子推廣短片。（楠軒工作室提供）

黃露瑤體驗採茶姑娘。（楠軒工作室提供）

星二代藝人黃露瑤日前受宜蘭縣冬山鄉之邀，前往拍攝中山休閒農業區的中秋節柚子宣傳短片，獨挑大梁的黃露瑤笑說：「就是要挑戰西田爸爸的主持棒！」現場除了被考知識題，也考了動作題，一起幫柚子「披婚紗」，身形嬌小的黃露瑤在過程中驚慌失措，不僅讓婚紗飛出去，還頻頻被柚子「賞巴掌」，還好最後順利解鎖任務，還獲得豐盛的柚子大餐。

「為柚子披婚紗」是位在宜蘭縣冬山鄉中山村奇特的有機與友善種植方式。為了不讓土壤受農藥污染，種植出來的農作物無毒健康，更不會因為農藥滲入地底導致地下水污染，在柚樹蓋上白色紗網，收成時再掀網採收，不僅不怕風吹，也保護土壤和水源，讓披婚紗的柚樹成為中山村另類景觀。

但看似溫柔美好的動作，實際上操作起來卻不容易，紗網綁的技巧、繩子繞的方式，都有特別的技術，也需要大的力氣來支撐，第一次嘗試的黃露瑤措手不及，好在有了第一次的經驗，第二次就順利完成。而在把網子繞好的過程，也被柚子不斷敲頭攻擊，讓黃露瑤苦笑說「這是我人生第一次被水果賞巴掌」。

黃露瑤表示，雖然以往有過到爸爸黃西田的行腳節目客串主持，但與這次一個人主持節目還是有一些落差；拍攝當日一大早開車到宜蘭，正中午親自在柚子園與茶園中穿梭的她有感而發地說，這次的拍攝反而讓她更深切了解爸爸平時工作的辛勞，「夏天到田間海邊，冬天進冷凍庫，他主持《草地狀元》行腳節目堅持了20幾年，對爸爸不只是敬佩，各各業行行出狀元，他的精神就是狀元郎！」

她也非常佩服農民，「不管天氣好壞，他們永遠辛苦耕耘著，豐收成果隨著氣候變遷而決定」，因此非常樂意共同推廣台灣小農產品。

黃露瑤近期加入民視八點檔《黃金歲月》，演出「妮娜」一角受關注，有許多粉絲私訊驚呼她在角色和造型上的大膽嘗試。難得演壞女人，黃露瑤笑說自己比觀眾更加期待角色未來的發展，對於不同角色的嘗試都全力以赴，私底下常和演員好友討論劇本、互相切磋；這兩天趁拍戲空檔也和劇組好友賴慧如、謝金晶、JR 紀言愷等人一起送暖到北市警察局。被問戲劇和主持比較喜歡哪一個？她思考許久後笑說：「各是不同的挑戰和功課，但小孩才做選擇，我兩個都要！」