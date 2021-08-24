中央銀行公布7月金融情況，M1B及M2年增率分別下降為16.67％及8.70％，均為今年以來的7個月新低，央行官員表示，主要因為外資淨匯出，及放款與投資年增率下降的影響。

央行官員指出，7月全體貨幣機構放款與投資以成本計價的月增率為0.15％，遠低於6月的1.35％，年增率也由6月底的7.93％下降為7.58％，主要是銀行對民間部門及政府債權成長下降。若包括壽險公司的放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列的催收款及轉銷呆帳金額，調整後的全體金融機構放款與投資年增率為6.80％，低於6月底的7.39％。

7月外資淨匯出35.19億美元，大於6月的19.14億美元。央行官員說明，出口持續暢旺，出口商償還借款，及個人房貸成長放緩，還有政府當月稅款進來後進行償還，均是M1B及M2年增率明顯下滑主因。

M2年增率下滑，也受到活期存款成長趨緩影響，統計餘額雖續增加至21.33兆元，但年增率16.36％，低於6月的17.73％。央行官員解釋，6月政府紓困4.0效應，勞工紓困貸款進帳，台股發放現金股利，儘管7月還是發放現金股利，但仍較上月下降。定期性存款因大型退休基金定存增加，餘額小幅增加。外匯存款反應出口亮眼的貨款收入增加。

外國人新台幣存款7月增加346億元，但相較於5月年增高達87.18％，6、7月年增率接連下滑至24.30％、7.89％，顯示增長趨於緩和。但國內金融體系資金仍充沛，7月M1B及M2各日平均各為23.79兆元及52.01兆元，雙雙續居最高紀錄。