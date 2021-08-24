DIOR JOAILLERIE全新「DIOR ROSE」系列珠寶登台，即起展至29日止，展出逾300件、總價逾38億元的珠寶作品，打造一座繁花似錦、奢華璀璨的玫瑰花園，其中一只要價6100萬元的藍寶石項鍊是展中單價最高的作品，昨日還未正式開展，就有多件珠寶作品已蒙VIP收藏，可見DIOR珠寶受歡迎的程度。

DIOR ROSE藍寶石項鍊，主石13.94克拉祖母綠切割緬甸藍寶石，價格未定。（DIOR提供）

玫瑰，一直是DIOR最具代表性的經典元素之一，硬挺的花莖、堅毅的花刺，更加突顯玫瑰的尊貴與獨特個性，是時尚大師Christian Dior最摯愛花朵之一，他在鄉間莊園裡打造一座玫瑰花園，藉此懷念他的母親，以及充滿玫瑰花香的童年。

DIOR ROSE藍寶石項鍊，是此行來台珠寶中最貴的一件作品，主石16.59克拉橢圓形切割斯里蘭卡藍寶石，約6100萬元。（DIOR提供）

DIOR珠寶創意總監Victoire de Castellane今年以玫瑰為創作主題打造全新DIOR ROSE系列珠寶，款式從具象到抽象，風格從復古到未來，詮釋玫瑰的萬種風情，其中一款要價最高的DIOR ROSE藍寶石項鍊，主石是一顆16.59克拉橢圓形切割斯里蘭卡藍寶石，最特別的是藍寶石主石底下藏著一個鏤空小盒子，打開掀蓋可放置自己最心愛的寶物，有著「寶中之寶」意涵，充滿神秘趣味。

DIOR ROSE 祖母綠項鍊，主石10.77克拉祖母綠切割尚比亞祖母綠，約4700萬元。（DIOR提供）

正因為造物主創作的每一朵玫瑰都不相同，DIOR ROSE的每一件珠寶也風格迥異，主石不一定會鑲在正中央，有時會偏向一側，打破舖陳寶石的傳統模式，Victoire de Castellane說：「把大自然凝聚留存在珠寶作品上，是一件動人的事。」

DIOR ROSE 祖母綠鑽石戒指，主石4.04克拉祖母綠切割哥倫比亞祖母綠，約2100萬元。（DIOR提供）

DIOR ROSE系列珠寶分別四大主題，分別是浪漫玫瑰、彩繪玻璃玫瑰、未來派玫瑰與抽象時裝玫瑰。浪漫玫瑰呈現具象的玫瑰，風格浪漫唯美；彩繪玻璃玫瑰則以教堂的彩繪玻璃花窗為靈感，彩色寶石鑲在鏤空的鑲嵌座檯上，在通透充足光線的照射下更添璀璨光芒；未來派玫瑰則多以蛋白石為主石，在繽紛彩石的圍繞之下營造前衛未來的玫瑰樣貌；抽象時裝玫瑰以抽象手法詮釋，好讓主石更加突顯，更添奢華。

DIOR ROSE 粉紅藍寶石鑽石神秘表，主石3.41克拉橢圓形切割馬達加斯加粉紅藍寶石，價格未定。（DIOR提供）

DIOR ROSE 粉紅藍寶石鑽石戒指，主石1.79克拉橢圓形切割馬達加斯加粉紅藍寶石，約740萬元。（DIOR提供）

DIOR ROSE鑽石戒指，主石2.01祖母綠切割鑽石，約1200萬元。（DIOR提供）