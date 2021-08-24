上海市政府網站今（24）日發布資訊顯示，上海市政府印發《上海國際金融中心建設「十四五」規劃》。規劃指出，提升上海金融市場全球定價權和影響力，大力提高上海金融市場價格影響力，支持「上海金」、「上海油」、「上海銅」、「上海膠」等「上海價格」，在國際金融市場廣泛使用，提升重要大宗商品價格影響力。

規劃提到，支持優化國債上海關鍵收益率（SKY）曲線形成機制。建立具有全球影響力的人民幣債券指數體系。

規劃提到，配合深化匯率市場化改革及健全市場化利率形成和傳導機制，優化人民幣匯率中間價形成機制，做好上海銀行間同業拆放利率（Shibor）、貸款市場報價利率（LPR）、境內外幣同業拆放參考利率（CIROR）的機制優化和應用推廣等工作。

規劃還提到，鼓勵境外投資者採用境內指數和估值，支持境外投資者以境內人民幣債券指數作為業績基準和債券投資跟蹤標的，鼓勵境外投資者採用境內權威機構估值作為人民幣債券的公允價值計量。