黃子佼連莊「新北市庇護工場」代言人。（洒落嚴選行提供）

中秋節將至，新北市政府勞工局特別打造「庇護暖中秋－愛心大獻禮」，24日舉辦線上暖心展售直播，市長侯友宜及二度連莊代言人的黃子佼，特別一早出席攜手力推，讓今年的中秋佳節過得更暖心。他不忘提到昨晚威力彩頭獎27億就是獎落新北市三峽，他呼喚得主，獨中偏財大運，一定要記得做公益，趁機喊話力推得主購買中秋禮盒。

把做公益當日常課題的黃子佼，近期陸續開始還工作債，光代言就有3個商業案，但也有2個公益代言陸續起跑，且5月中起，疫情升溫，愛心沒閒置，用社群至少發了55篇貼文加限動，推廣全台至少50家餐飲外送服務，創「一起遠距離一起幫忙推」活動，從高雄火鍋到台北披薩、屏東芒果到台南木瓜、嘉義雞肉飯小吃店到連鎖西餐廳，再到五星級大飯店或水餃冷凍包，涵蓋主餐、甜點、飲料，他幾近來者不拒，全部以業配的格式，做免費的推動，助力店家穩住生計。

甚至在疫情嚴峻捐款吃緊的6月，臨時允諾各單位邀請，在家錄製募資影片，代言義助朱銘美術館、創世基金會高雄鳳山分會與台東分院、大米缸計畫實現餐桌、木匠的家關懷協會，從美術館運營到尿布、有機米、釋迦、回收二手物的各種專案，即使少了舞台上的主持，但依然宅家發揮全能主持功力，無酬付出。黃子佼說：「月到中秋分外明，越到中秋越要您，請多捧場，報復性支持！因為庇護工場幫我們庇護許多需要幫助的朋友，提供就業謀生的技術與機會，那我們就來庇護他們的產品吧！」

去年黃子佼首度接觸新北市庇護工場，為了代言要對粉絲負責，他私下偷偷去各電商平台網購，測試出貨速度與品質外，還帶到電台直播開箱，沒想到每個商品開箱時，網友都驚呼新北市各庇護工場的禮盒包裝與設計大進化，而他一邊開一邊吃，從餅乾到果乾，樣樣讚不絕口，讓黃子佼很感動，感受到工場裡的夥伴，努力求進步，接下代言後，他更是排除萬難，陸續出席3次活動與拍攝廣告，今年初紅白藝能大賞在小巨蛋錄製，他也自費送嘉賓們1人1盒新北市庇護工場的禮盒當伴手禮，順便讓藝人朋友認識，用行動力挺。

今年新北市再度呼喚他，黃子佼也馬上任連莊代言，尤其近期他已復工8成，仍排開通告，親自出席直播，也承諾侯市長會比照去年，捐出20萬，全數採購新北市各庇護工場的商品於中秋節餽贈親友，除了以身作則回饋社會，也因每樣品質超讚，讓他每次分送時都超有面子。