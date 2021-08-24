2020東京帕拉林匹克運動會開幕典禮今天(24日)在日本東京國立競技場舉行，與兩周前落幕的東京奧運相同，各國代表團依日本發音排序進場，我國中華台北代表團排在第83位進場，和東奧一樣在韓國之後、塔吉克之前。

為因應新冠肺炎防疫，本屆帕運和奧運相同，除不開放觀眾入場，也限制各國代表團參與開幕典禮的人數。我國代表團由3度出征帕運的劉雅婷及亞洲帕拉跳遠紀錄保持人楊川輝兩位田徑選手共同擔任掌旗官，並由總領隊沈啟賓及副領隊何維華領軍；選手除兩位掌旗官劉雅婷、楊川輝外，還有陳亮達、林亞璇參加；教練陳穎德、張福生、乃慧芳、林佳蓉及醫療官黃雅萍也一併與會一同繞場，與來自世界其他國家代表團共同見證2020東京帕運正式揭開序幕。

本屆帕運代表團進場團服也是一大亮點，除宣示大家都在東京奮戰，為自己及國家爭取最高榮譽，更希望展現共融發展Stronger Together的願景。第6度征戰帕運的健力選手林亞璇開心表示，團服設計充分感受到體育署和中華民國體育運動殘障總會的用心，她也透露身穿這套進場團服前往開幕典禮前，在選手村獲得不少關注，「連坐電梯的時候都有人跟(楊)川輝、(劉)雅婷說好帥，說我們的衣服很漂亮，真的很威風，有披上戰袍的感覺。」

明天(25日)中華隊賽程，由桌球選手程銘志、盧碧春、田曉雯及林姿妤打頭陣出賽。游泳、柔道、田徑、健力及羽球等運動種類也將陸續上場，在帕運選手爭取最高榮耀的同時，讓我們全體國人看到他們的努力，並一起為我國的帕運英雄們加油打氣。