美國倉促撤離阿富汗，塔利班趁此機會一舉攻下首都，重掌阿富汗大權，全球各界高度關注該國動盪局勢，儘管神學士聲稱絕對不會秋後算帳，也會尊重女性權利，但各界對此仍帶有疑慮，特斯拉執行長馬斯克亦對神學士多有不滿，在推特上分享一則照片中塔利班沒戴口罩的迷因圖，調侃道「他們不知道Delta變種病毒嗎？」。

在美國撤離阿富汗之後，民兵組織塔利班強勢進攻，未料掌有雄厚兵力的阿富汗前政府難擋攻勢，塔利班一連拿下多座大城，最終短短數日攻下首都，迅速奪取政權，然在奪權後，美國、英國和加拿大等國相繼宣布不會承認塔利班是正式政權。

儘管神學士曾公開聲明表示，絕不會對反神學士的人報復算帳，且會尊重女性權利，但各界仍對此持懷疑態度，而電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）直接在社群平台推特（Twitter）上表達對神學士的不滿，分享一張神學士的迷因圖，該圖為二創自媒體半島電視台的畫面截圖，並在圖上大大寫著「沒人戴口罩」，馬斯克在推文中戲謔調侃「他們不知道Delta變種病毒嗎？」。

塔利班在1996年至2001年的執政期間，全世界僅沙烏地、巴基斯坦和阿聯酋等國承認塔利班地位，而在亦為蓋達組織提供庇護，也因此隨著911事件的發生，美國盛怒之下派兵進駐阿富汗，塔利班政權正式瓦解，而如今隨著美軍的撤離，塔利班再度拿下政權。