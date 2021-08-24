日前解放軍東部戰區宣佈在台灣周邊進行多軍種實兵演練引發高度關注，隨即又在渤海、黃海、南海等大陸3大海域發布禁航通告，實施實彈射擊演練。陸媒認為，雖然實彈演習未點明是否針對台灣，但同時在多個海域進行演習，對國際上發出的信號仍與台灣周邊的幾個國家息息相關。

據《新浪網》報導，8月23日中國海事部門接連發佈了南海、黃海、渤海海域3個方向實彈射擊演練的禁航通告。其中包括廣東海事局發佈南海南澳附近海域實彈射擊演習的航行警告，8月25日9時至18時將在南海海域4點位置連線水域範圍內進行實彈射擊，禁止駛入。

其次，丹東海事局23日發佈航行警告稱，黃海北部大鹿島自8月24日0時至26日24時，將在4點連線範圍內進行實彈射擊 ，禁止駛入。

第3個是煙臺海事局23日發佈航行警告稱，渤海海峽長島海域將於8月24日至25日每天5時30分13時30分在區域1、區域2、區域3進行實彈射擊訓練，禁止駛入。8月25日至26日每天5時30分至13時30分，將在區域4、區域5、區域6、區域7進行實彈射擊訓練，禁止駛入。

報導說，同一天宣佈三個海域方向的禁航通告，而且這一禁航都是因為要進行軍事行動，還都是實彈射擊課目。此種力度與頻率極為罕見。而且渤海海域的演練是每日進行，並劃分出了7個演習區域，一個接一個進行也相當熱鬧。

而就在東部戰區針對台島方向的實兵演練的第二天，大陸海事部門就發佈了一條24日將在渤海進行實彈射擊的禁航通告，雖然這次實彈射擊的海域距離台島看起來並不是關係很大，但還是有些敏感的媒體很快注意到。這個於24日進行的實彈射擊演習位置與昨天發布的並非同一演習，時間上只比台灣周邊的演習晚了一天。

報導表示，上述3個航行警告中，有一個是實彈射擊任務，還有2個是執行軍事任務。目前公開信息並無法判斷是什麼任務，但由於所在海域在靠近渤海海峽黃海北部，確實容易讓人產生聯想。