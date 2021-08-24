李智凱幽默說接下來變成「翻滾吧！老人」。（Yahoo TV提供）

王子維自信喊「以站上頒獎台為目標」。（Yahoo TV提供）

黃筱雯秀出比賽必備幸運物—小被被。（Yahoo TV提供）

全球體育盛會勇奪2金4銀6銅，選手們寫下歷史最佳成績！國師唐綺陽在《唐綺陽談星室》與4位運動健兒視訊熱線，自23日起至26日，連續4天與「桌球一姐」鄭怡靜、「鞍馬王子」李智凱、「羽球王子」王子維和「拳擊古靈精」黃筱雯大聊賽事心路歷程，也解密各選手星座對個性的影響與運勢。

鄭怡靜看到唐綺陽迷妹心噴發，坦承自己的心願就是去唐老師家吃飯聊天，被問到有沒有指定菜單時，只說「最想要偷喝可樂」，因為自己愛可樂成痴，1天可以喝上2、3罐，喝到被教練下禁令。鄭怡靜忍不住喊「去老師家時，可以不要請教練嗎？教練不要看！」鄭怡靜平時也會看星座運勢，穿當日幸運色去比賽，「如果贏了，隔天就會繼續穿那個顏色的衣服」，唐綺陽從星座學角度分析，水瓶座的鄭怡靜與獅子座的「小林同學」林昀儒是「命定默契」名列前茅的組合。有趣的是，鄭怡靜透露私下2人性格都相當沉默寡言，一開始因為太害羞老是不說心裡話，直到有次比賽輸了，彼此才真正打開心房，成為世界級的桌球「黃金混雙」。

李智凱賽場上完美落地後走向教練相互擁抱的畫面感動每位觀眾，重現當年紀錄片《翻滾吧！男孩》的經典畫面。從男孩轉變成男人，被問到接下來要再翻滾成什麼，李智凱幽默說「翻滾吧！老人」，讓唐綺陽當場笑慘，李智凱也透露，奪下銀牌自日本返台，隔離結束後和爸媽再次見面的瞬間很激動，互相擁抱後，父母親都哭了，並稱在金牌戰看到分數那瞬間自己眼眶紅了的原因，一是覺得20年的努力沒有白費，得到一個很好的成績；二是原本認為很有機會打敗金牌選手，可惜仍居次，但也轉念表示「雖然這次沒有贏，代表下次可以更加油，給自己一個努力的空間」。李智凱分享一路奮戰的心路歷程，表示非常感謝教練林育信和家人的支持與陪伴，也讓唐綺陽在節目中不禁哽咽。

王子維提到自己相當注重賽前「儀式感」，從比賽前1天晚上就會徹底執行，「一定要充分休息，賽前一定要吃澱粉，熱身全部照排好的順序走一趟，完成後才會比較踏實」。同時也透露自己的思緒較難抓回來、需要花較多時間調整穩定情緒，唐綺陽也指點：「雙魚座的確容易有小劇場，一旦讓想像力奔馳，就會不知道飛去哪！」此次賽事對決「前世界球王」安賽龍吞敗，樂天陽光的王子維坦言一點也不緊張，但賽後還是在深夜失落偷哭。唐綺陽問到「下一屆會不會把安賽龍當成目標？」王子維自信笑答：「我以站上頒獎台為目標！」

黃筱雯則分享比賽必備的2項幸運物。一是傳說中的「小被被」，表示出國比賽一定會帶上小被被，沒有它就會睡不好，還透露它的小名，「叫臭臭，但它不臭，而且不能洗」，讓唐綺陽興奮大喊「我一直很想訪有小被被的人」；二是刺青師爸爸在她成年時，送她人生第1個刺青，位置在左邊鎖骨下，文字為「拳擊女孩，記得妳為什麼開心」，表示爸爸希望她不忘初衷，這句話刺在身上也刺在心上，「每次上場前都會看一下，是我的幸運物」。