世界衛生組織官員24日表示，在喀布爾機場限制從國外運送醫療設備後，該組織在阿富汗的醫療用品供應量僅夠維持一周。

世衛組織東地中海辦事處的官員說，阿富汗目前的動盪局勢可能導致確診人數激增，在過去一周裡，對該病毒的檢測下降了77％。

世衛組織官員在上簡報會上說，阿富汗95％的醫療設施仍在運行，但一些女性工作人員沒有返回崗位，一些女病人也不敢離開住家。世衛組織表示，由於喀布爾機場實施飛行管制，導致500噸醫療物資，包括手術設備及營養補給品，無法運抵阿富汗。