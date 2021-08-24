全台二級警戒延長，部分餐廳已開放內用，但仍須使用隔板、梅花座，不過美國有研究發現，使用隔板可能增加空間內的COVID-19病毒，胸腔暨重症醫師黃軒解釋背後原因，並表示隔板不是越大越好，想降低餐廳内被感染風險，必須做好3件事。

黃軒今(24)日在臉書表示，根據美國研究，使用隔板後，由於空間內的氣流被阻擋，病毒不容易散去，反而容易囤積在角落，恐增加COVID-19的感染風險。黃軒建議，最好合併大小適中的隔板，提升空調流動量，起身離開座位時一定要戴口罩，強調這三項措施可以解決餐廳内感染COVID-19的風險，而不是只用一個隔板，疏忽其他的防疫措施。

黃軒解釋，由於COVID-19是以飛沫傳播為主要途徑，因此拿下囗罩時，就是COVID-19病毒最容易傳播的機會，尤其同桌吃飯或近距離咳嗽接觸時都容易被傳染，所以才要使用隔板。根據美國國家職業安全衛生研究所研究發現，隔板只要長9 - 39公分、寬91公分，就可以阻擋93%的飛沫，但隔板並不是越大越好，超過必要的尺寸，反而可能使得高濃度的COVID-19氣溶膠滯留。

黃軒也強調，單純靠隔板，並不足以完全阻絕病毒的傳播，根據美國專家學者試驗，對室內空間提高有效換氣率20%或50%，室內病毒傳播率可下降約20.2% -41.2%，因此疫情期間，餐廳內應加強空氣流通，在有通風的空間，可避免部分角落累積病毒量，降低感染風險。