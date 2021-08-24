大陸全國人大財經委副主任委員尹中卿接受《瞭望周刊》專訪時表示，從基數看，由於去年「前低後高」，即便下半年經濟運行下行，中國完成全年6％以上的經濟增長預期目標並不困難。不過，尹中卿也坦言，明年上半年保增長的壓力可能更大。

尹中卿指出，原材料價格高位運行、國際運輸價格持續攀升、以及人民幣匯率不斷升值「三個上升」同時碰頭較為罕見，「三升」多重擠壓導致企業成本上升，利潤空間收緊，輸入型通膨風險上升。

近期在「三升」碰頭的同時又出現「八缺」，不僅缺港（港口），還缺船、缺艙、缺箱（櫃），再加上缺單（企業不敢接長單）、缺芯（已經波及到汽車、電子等行業）、缺工（主要包括工程師、熟練技工）、缺電（水電來水偏枯、火電出力減少），「三升」與「八缺」相互交織，導致供給端出現新的困難，加劇經濟循環不暢問題。

尹中卿指出，因此，要利用今年下半年的難得視窗期，加快實施結構性改革，加快拿出切實可行的政策，推進財稅金融、國資國企、要素市場配置等重點領域、關鍵環節改革取得實質性進展，並著力提升科技創新能力。