大陸河南有一名22歲正妹「美美」，今年5月從家鄉出發，發下遠大的目標要「徒步西藏」，帶著兩隻狗狗自己拉著太陽能房車開啟旅程。美美在旅程途中，會開直播和網友分享沿途遇到的美景，21日一早直播時突然發出慘叫聲，畫面更變全黑，粉絲都很擔心她是不是遇到什麼狀況；豈料，兩天後一名自稱美美好友證實她已身亡，全案在調查中，警方初判為車輛漏電，導致她被電死。

綜合陸媒報導，來自河南的甜美正妹美美在5月開啟徒步西藏的旅行，嚮往大自然的她，親手牽著一輛太陽能房車，和兩隻可愛的狗狗踏入旅程；美美不定時會在抖音開直播，偶爾展示沿途美景，還有她的粉紅色推車，從她的神情都能感受到她真的很享受。

河南美美立下徒步西藏的目標。(圖/ 摘自微博)

不過，21日早上6點半美美一如往常開直播，她推著房車走在路上，旁邊也能看到風景；但時間到了7點44分左右，美美把鏡頭轉向粉紅色房車，突然聽到美美發出淒慘叫聲，畫面轉了好幾圈後也變全黑，直播畫面就中斷。在直播後，美美都沒有更新任何動態，讓粉絲都很擔心她的狀況。

美美在21日直播後，就沒有再更新動態，23日被朋友證實已身亡。(圖/ 摘自微博)

直到昨（23）日一名自稱是美美好友且同樣是西藏徒步者的人跳出來證實，美美在途中遇到事故身亡，最後身影是在青海通天河附近，目前正在進行屍檢；死因尚未釐清，但警方已排除車禍可能性，初步推判為美美的車輛漏電，她被電擊致死。

而美美死亡消息曝光後，許多網友湧入她的影音平台留言緬懷，感謝她曾經帶大家看到西藏的美，更不免感嘆，「只有西藏那樣的淨土，才能收納妳的靈魂」，祈禱美美到另一個世界不再有憂傷和煩惱，當一個快樂的天使。