一名女子上網抱怨，她打高端慘遭瞧不起被狂退好友，網安慰高端疫苗幫她篩選朋友。（截自臉書社團《爆怨公社》）

國產高端疫苗昨（23）日開打，一名女網友卻上網哭訴，打完高端疫苗後竟遭眾人罵到臭頭，甚至一堆人退她好友，讓她哀怨：「我也有這麼一天」、「為啥要瞧不起我」。不過其他網友紛紛安慰原PO「退了不可惜」，還說「高端真好，幫你篩檢了朋友」。

「為啥要瞧不起我？」一名女網友討拍，昨（23）日鼓著勇氣去打高端疫苗，殊不知朋友們知曉後，卻各個嗤之以鼻，甚至直接退好友關係以示不滿，讓原PO相當傻眼，「哈囉...是打在我身體裡啊！」文章曝光後，底下網友一邊安慰，也一邊笑虧「剛好順便篩選哪些腦子有X的好友，意外的收穫！ 」

「難受香菇…」，一名女網友在臉書社團《爆怨公社》貼出自己的小黃卡照片，顯示她23日在台大醫院接種高端疫苗。不過女網友哭訴，因為打高端，被大家罵到臭頭，甚至一大堆退她好友的，讓她難過「我也有這麼一天」，更忍不住委屈說「是打在我身體裡啊」、「甘恁啥事？為啥需要罵我？為啥要瞧不起我？ 」。

貼文一出，不少網友留言安慰：「高端真好，幫你篩檢了朋友」、「剛好順便篩選哪些腦子有X的好友，意外的收穫！」、「如果因為疫苗就退好友，那就代表她們從來就不是真的朋友」、「為了反對而反對，退妳好友的人也不值得深交」、「恭喜，會用這種理由退你好友的都不是真正的朋友」、「沒啥好生氣的，退好友表示大多不是生活上的朋友，退了不可惜」。

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