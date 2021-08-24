韓國男星朴有天2019年捲入吸毒案，曾一度落淚表示會退出演藝圈，形象瞬間跌落谷底，未料近日又爆出他把狼爪伸向粉絲，甚至想邀對方玩3P，再次引發外界熱議。

韓國資深記者金容浩在YouTube節目表示，接到一名歌迷爆料，在朴有天處於低潮時期，自己曾傳訊「哥哥加油」給朴有天替他打氣，沒想到朴有天後來竟透過IG私訊連絡上她，並直接打電話給她，表示自己真的好累，並說：「如果有空的話，一起去喝一杯吧」。

該位粉絲聽到朴有天的邀約，則慌張地以疫情為由拒絕，沒想到不久後，朴有天竟提出：「多叫一個朋友來，我們可以2對1發生關係嗎？」讓粉絲相當傻眼，並強調她已截圖所有對話內容，保證絕無捏造內容。

朴有天之前雖然曾說要退演藝圈，但並未兌現承諾，8月初還以電影《獻給惡》（暫譯）拿下拉斯維加斯電影節的影帝殊，可日前他才和經紀公司鬧出合約糾紛，遭公司指控違反條約，並加碼爆曾替他付了韓幣1億元（約250萬元台幣）聲色場所的娛樂費，如今又爆出約砲粉絲負面新聞，被網友痛批死性不改。

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