南亞島國斯里蘭卡，新冠肺炎疫情仍然嚴重，上周五創下單日最高死亡人數198人的記錄，目前該國新冠總死亡人數達到 7560 人。如此龐大的死亡人數，使得傳統棺材變得不夠用，於是許多家庭選擇紙板棺材為死去的親人入殮並火化。斯里蘭卡政府也提倡這種新變革，不但成本低，資源消耗量也較少。

路透社報導，斯里蘭卡最大城可倫坡以南的代希瓦勒-芒特拉維尼港(Dehiwala-Mount Lavinia)，有一家「紙棺材工廠」，工人們使用訂書釘和膠水組裝這些紙板棺材，主要的用戶是新冠肺炎的病死者。

紙棺材裝運新冠病逝者較為容易。(圖/路透社)

當地政府官員普里揚莎·薩哈班杜 (Priyantha Sahabandu) 說，紙棺材有許多好處，它是用再生紙製成的，成本相當便宜，是木製棺材的六分之一。

薩哈班杜說，目前斯里蘭卡平均每天約有400人死亡，其中主要死因就是新冠肺炎。如果要製作 400 個棺材，也就等於每天要砍伐 250~300棵樹齡超過15年的大樹，這將是很大的環境破壞，於是我們衛生委員會開始提倡環保棺材，也就是再生紙板所製成的棺村。

「很快得到響應，人們發現，在疫情影響下，生計都愈多困難，要張羅昂貴的木棺顯得不實際。」

薩哈班杜說，每具紙棺材的價格約為4500斯里蘭卡盧比（640新台幣），而最便宜的木質棺材也要3萬盧比(約4200新台幣)。然而承重力差不多，紙棺村它最多可承重 100 公斤，在多數情況已經夠用。

再說說疫情，斯里蘭卡總統戈塔巴雅·拉賈帕克薩 (Gotabaya Rajapaksa) 周五宣布「全國再封鎖10天」，希望遏止高度傳播的Delta 變種病毒。