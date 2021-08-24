政治大學日前舉辦告別莊敬外舍巡禮活動，吸引許多校友前來打卡。（圖／政大提供）

對不少離家學子來說，大學宿舍生活充滿著許多故事，政治大學40年的老宿舍莊敬外舍，今年9月移交給台北市捷運局後即將拆除，成為捷運政大站用地，政大日前也舉辦告別宿舍的活動，許多政大人趕在「莊外」消失前，特地回來打卡留念、回味青春。

校方發起告別莊敬外舍巡禮活動，開放部分寢室與公共區域，花了不少工夫布置，不僅製作FB、IG互動牆面供校友打卡拍照，也在交誼廳中播放回顧影片，宿舍內還可以看到許多學生的投稿照片，記錄著每個人眼中的「莊外」。

政大莊敬外舍為女生宿舍，所以不少男生曾在莊外站崗等女友，副校長王文杰也是其中之一，笑說學生時期會到莊外宿舍接送現在的副校長夫人，對他來說「莊外大門口是最深刻的記憶點」。

政治大學舉辦告別莊敬外舍巡禮活動，開放莊敬外舍部分寢室。（圖／政大提供）

王文杰表示，莊敬外舍承載了政大人的少女時代點滴，今年功成身退，希望它消失前透過巡禮緬懷並感謝它帶給我們的回憶。短短三天的巡禮活動，許多校友把握時間回來莊外走走，也紛紛留下合影，向莊外道別。