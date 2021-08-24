白家綺、吳東諺對於房事相當小心。（華視提供）

小嫻、金剛情侶檔今（24）合體錄製《天才衝衝衝》，2人受訪時透露因為疫情已經4個月沒在墾丁大街擺攤，近日金剛也看準網路商機，決定將重心轉往宅配市場，「沒有額外多投入其他成本，頂多就開設網頁的支出」，小嫻非常支持男友的決定，一旁幫忙也都不拿薪水，她表示「雞翅是阿伯（金剛）的副業，我自己有在編手環，雞翅也有帶動買氣」。

不過小倆口也很有默契地把賺來的錢，作為下次做生意的本金和生活支出，小嫻笑說「屏東也無法花大錢，我們的日子過得很簡樸啦」，至於感情這麼穩定，有沒有想要更進一步？2人都覺得把現在的生活過好即可，「能在一起就很開心了，儀式性的東西不是重點，也都沒有過節日的習慣，」，小嫻稱自己是個容易知足的人，金剛也是個很務實的人，把一切都打理得非常好，相當會做家事，時常讓她很感動。

而金剛5月初因「肛門瘻管」接受手術，前陣子複診發現長了肉芽，只好再度進行電燒，目前沒完全癒合，還有一點傷口 ，搞笑喊現在除了變胖和變喘外，生活並沒有任何大礙，並甜曝「我們在一起後，她瘦了8公斤、我胖了8公斤，她肉都到我這邊來了」，也感謝女友一直在旁幫忙換藥，「她很利害，可以接受每天看著我的菊花，滿感動的其實。」

另外一對參加錄影的白家綺、吳東諺夫妻檔，感情也是甜蜜蜜，37歲白家綺今年3月剛生下第4胎「小朵拉」，吳東諺也心疼老婆，決定去結紮，原定5月動手術，但因為疫情升溫，他擔心擠壓到醫療資源，所以就先暫緩，透露之前已有向林道遠諮詢哪個診所適合，他表示要揪團結紮，「男生自己要去就會一直躊躇，好兄弟一起去就會有勇氣」。

而這段時間夫妻倆的房事是否變得更加謹慎？白家綺笑說：「我們一直都很小心。」吳東諺也表示：「我們真的想生的時候，當然很努力，覺得（孩子）夠了的時候，當然一直很小心，真的不希望再帶給大家驚喜或是驚嚇了。」