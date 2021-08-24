《華盛頓郵報》24日援引一名美國官員的話報導稱，中央情報局（CIA）局長威廉．伯恩斯在喀布爾秘密會見了阿富汗「塔利班」掌實權的政治領袖巴拉達。據悉，會談在23日舉行。這也是阿富汗塔利班15日班師回朝以來，拜登政府與塔利班之間進行的最高階面對面接觸。

該報指出，雙方討論了美國完成從阿富汗撤軍、撤離國民的最後期限—8月31日的臨近。七大工業國集團（G7）24日舉行視訊峰會討論阿富汗危機，據先前英媒報導，英國首相強森將在會上勸說美國總統拜登延長從阿富汗撤軍的期限，以便在8月31日之後繼續撤僑。塔利班方面則警告說，8月31日是一道「紅線」，美英若延期從阿富汗撤軍，後果自負。

與此同時，《華盛頓郵報》還提到了CIA局長威廉．伯恩斯與巴拉達進行密會的「諷刺性」，因為2001年美軍出兵推翻塔利班政權時，巴拉達時任副國防部長，之後逃往巴基斯坦，直至2010年2月在巴國南部城市喀拉蚩被CIA和巴基斯坦特工拘捕，後來在獄中度過了8年。巴拉達最終於2018年獲釋，並前往卡達。

在塔利班的領導架構中，巴拉達為政治委員會負責人，是塔利班組織的第二把交椅，該委員會下轄的多哈政治辦公室負責和平談判。去年2月，巴拉達就與美方在卡達首都多哈簽署和平協議，美國允諾自阿撤軍。今年7月20日，他還到天津會晤中國外長王毅。