美國國會正在討論2份法案，一份為參議院8 月 10 日在兩黨支持下通過、目前等待眾議院表決的1兆美元基礎建設法案，另外一份則是缺乏共和黨支持的3.5兆美元預算案，這份預算案民主黨內部也有些分歧，至於輝瑞獲得美國FDA授權藥證，美股3大期指盤前走揚。美股周二(24日)上漲47.01點、以35382.72點開出，以科技股為主的那斯達克指數開盤再創新高，台積電ADR股價漲近2%，中概股則是大幅回神。

截至台灣時間23日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲60.37點或0.17%、暫報35396.08點；標普500指數上漲8.13 點或0.18%、暫報4487.66點；那斯達克指數上漲44.74點或0.30%、暫報14987.39點；費城半導體指數上漲19.39點或0.58%、暫報3361.40點。

5大科技巨頭股價齊揚，電動車大廠特斯拉股價跌0.016%、暫報706.19美元；台積電ADR股價漲1.5%、暫報112.62美元；聯電ADR股價上漲0.47%、暫報10.64美元。輝瑞股價跌2.08%、暫報48.88美元。

中概股則是受惠於周二亞股時段表現亮眼，其中更有許多投資機構逢低買進，阿里巴巴美股開漲逾，京東大漲近10%，騰訊美股也反彈將近6%，多檔中概股都有不小漲勢。

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi)打算將基建法案綁定預算案的策略未果，卻引來民主黨內溫和派議員的阻撓，原定周一就要表決延後至周二中午再次協商。這份預算案涉及醫療、教育以及氣候變遷政策，關乎於拜登政府執政主軸，更關乎2022年美國國會期中選舉表現。

至於根據外國財經媒體報導指出，蘋果、微軟以及亞馬遜計畫本周三前往白宮，與美國總統拜登商討過去一年來不斷上升的駭客攻擊事件，企業打算針對網路安全加強努力，以及升級資安強度保護供應鏈安全。

消息指出，出席的包括蘋果執行長庫克、微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 和亞馬遜新任執行長賈西 (Andy Jassy)，至於Google、IBM以及美國南方電力公司、摩根大通等公司高層都會受邀，來討論科技時代基礎建設以及網路安全受到威脅的對策。該消息也讓美國資安股股價大漲，包括位於美國加州的資安公司CrowdStrike股價開漲逾6%，該公司更在近期被入選那斯達克100指數。