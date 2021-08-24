野柳地質公園因女王頭名聞遐邇，園區9月將開放今年最後一檔「女王的祕密花園」深度地質體驗遊程。（野柳地質公園提供）

野柳地質公園因女王頭名聞遐邇，園區9月將開放今年最後一檔「女王的祕密花園」深度地質體驗遊程。（野柳地質公園提供）

野柳地質公園因女王頭名聞遐邇，今年4月成為北海岸第一座依文資法正名的地質公園，園區當月首次開放第三區推廣秘境遊程更受到熱烈迴響；目前隨著疫情日益趨緩，園區9月將開放今年最後一檔「女王的祕密花園」深度地質體驗遊程，每梯次10人成團，每團不超過25人，報名費每人500元，報名再送神秘好禮，即日起受理報名。

交通部觀光局北觀處陳美秀處長表示，野柳地質公園分三區，第一區為蕈狀岩、薑石及燭台石的主要集中區。著名的燭台石、冰淇淋石、薑石、壺穴、溶蝕盤以及節理構成的地景等。第二區則以女王頭最為著稱，其他尚可欣賞仙女鞋、龍頭石、金剛石、地球石及蕈狀岩。

第三區位於野柳岬的前端，為一典型的單面山造型，東南側為海蝕平台，奇岩怪石分佈其上；西北側為一峭壁，著名的豆腐石則位於峭壁下方的海蝕平台上。此區除了特殊的珠石、瑪伶鳥石等地景外，其中野柳岬下24顆圓球狀岩石，集結在一起，被民眾聯想到民間故事24孝，有「24孝山」的美譽。

由於地形狹長多變，亦是野柳地質公園內重要的生態保育及保護區。由於此區多為海蝕平台、奇岩怪石，過去考量遊客安全鮮少開放，這次改採限量開放、專人導覽的「女王的秘密花園」遊程，希望在兼顧安全與遊客觀光品質下，展開知性之旅。

「女王的秘密花園」遊程每日分為2梯次，上午為9點30分到12點，下午為1點到3點30分，全程往返約3小時，基於遊客安全，參加者需年滿12歲，且能行動自如，每場報名費為500元，包含門票、專人解說費、保險費，疫情期間尚不提供餐點、飲料，除了探訪新景點，更能吸收豐富有趣的地景知識。

配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，野柳遊客中心及園區內均環境定期消毒，並用酒精擦拭扶手及欄杆，戶外園區採單一出入口一進一出管制，進入園區須登錄實聯制、量體溫並全程需戴口罩，遊客能安心放心出遊。

今年9月份限量「女王的秘密花園」遊程，開放假日及中秋節連續假期(4日、5日、12日、18日、19日、20日、21日、25日、26日)共9日，即日起開放報名，亦可針對團體需求訂做專屬行程，凡報名成功者將加贈百元精美禮品，報名可電洽(02)2492-2016企劃部洪小姐、業務部陳小姐，或至野柳地質公園官網及粉絲專頁搜尋。