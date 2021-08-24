陳為民（右三）擔任《超級研究事》首位嘉賓。（東森提供）

新聞綜藝類談話節目《超級研究事》由主播徐俊相、黃文華這對曾經的超級拍檔聯手主持。今（24日）進行首錄，第1集錄影主題就相當應景，選擇在農曆鬼月錄製靈異題材，甚至找來鬼王陳為民分享各種鬼故事大全，錄影現場恐怖氣氛讓人不寒而慄。

陳為民擔任節目首集嘉賓，分享許多親身經歷過的靈異故事，讓人聽完忍不住皮皮挫。錄製結束後，陳為民大讚徐俊相和黃文華2位主持人：「今天新節目首錄，但整個過程是熟門熟路，完全不像是首錄，很順暢。」全然擺脫主播的框架。他也誇讚主持人之間非常有默契，「我一度以為他們2個是夫妻！」把主持人逗得笑得合不攏嘴。

徐俊相首次嘗試主持綜藝談話性的節目，開錄前在測試設備時，他的狀態就非常興奮，身旁的黃文華忍不住笑虧：「你要克制一點，不要這樣。」徐俊相笑說：「我這個人就是比較騷底，如果太嗨的話，要麻煩導播cue我溫柔一點。」節目將於30日起，晚間8點在東森超視33頻道播出。