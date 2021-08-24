中國人民銀行定於2021年8月30日發行中國首次火星探測任務成功金銀紀念幣一套。該套紀念幣共3枚，其中金質紀念幣2枚，銀質紀念幣1枚，均為中華人民共和國法定貨幣。
據《中國經濟週刊》引述人民銀行官網的消息說，該套紀念幣正面圖案均為中國行星探測標識(火星)，並刊國名與年號。
《衛星通訊社》指出，在150克圓形金質紀念幣的背面圖案是天問一號著陸平臺和火星車，襯以火星著陸過程示意圖，以及火星地表圖像等組合設計，並刊「中國首次火星探測任務成功．天問一號」字樣及面額；8克的圓形金質紀念幣背面圖案為祝融號火星車，襯以火星表面環境組合設計，同樣刊有「中國首次火星探測任務成功．天問一號」字樣及面額。
30克圓形銀質紀念幣的背面圖案為天問一號環繞器，襯以火星、地球及環繞火星軌道示意圖等組合設計，亦同樣刊出「中國首次火星探測任務成功．天問一號」字樣及面額。
《央視網》指出，8月23日是祝融號火星車著陸火星的第100天，自今年5月15日成功著陸以來，已圓滿完成既定巡視探測任務，累計行駛超過1000米，科學載荷已獲取大量原始資料。
文章來源：華媒： 中國火星探測任務成功紀念幣來了
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