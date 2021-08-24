阿姑和家人今晚一起慶生。（周遊提供）

阿姑夫婦和兩個兒子及乾女兒。（周遊提供）

阿姑對愛犬「甜甜」很疼愛。（周遊提供）

夫妻鶼鰈情深。（周遊提供）

壽星阿姑穿著時髦豹紋裝搭上絲巾開心慶生。（周遊提供）

「阿姑」周遊今（24日）過84歲生日，往年她生日都在飯店宴請賓客，有一年的壽宴甚至高達500多位親友為她慶生，今年因疫情影響，她說：「現在室內不能超過50人，我桃園以北的晚輩就50人，南部的親戚就沒辦法請。」她今晚和老公李朝永、兒媳、孫子共11人齊聚歡慶，氣氛溫馨。

阿姑穿著時髦豹紋裝搭上絲巾，和老公李朝永相依偎合照，甜蜜閃瞎眾人。向來有好人緣的阿姑，圈內外人脈廣闊，今一早即接到各方祝賀電話、鮮花、禮物等滿滿祝福，令她最開心的是夫妻倆獲邀擔任泰國普吉島觀光大使。

她說，普吉島至今零確診，「這個邀請是我最好的生日禮物，我當然很想去，但是一定要先打完兩劑疫苗，對方希望9月底成行，但問題是回台要隔離15天，希望陳時中部長能體諒我們促進兩國外交，最好比照台灣的奧運選手觀7天」。她又補充說，7天也太長，「我7天沒跟老公在一起會瘋掉，最好關3天就好」。

阿姑不久前積極瘦身，目前約63公斤，她說前幾天獅子會的友人過世，剛好在李行導演的靈堂樓上，她因在路邊等老公李朝永去停車，發現楊慶煌、吳念真等人一直看她卻不敢認她，原來她瘦太多又太年輕，「有人說哪有可能是阿姑，那個人比阿姑小2號」。

她說：「我都覺得我像4、50歲，我都不敢相信我年紀那麼大了。」後來到銀行辦事，還遇到一位50多年來一直追隨她的女粉絲，讓她感慨地說「我很高興，有這樣的粉絲，我的人生也值得了，非常光采」。她說當年在文化總部時，導演就是李行，李朝永也當過李行導演的副導演，所以當天一起到靈堂向李行致意。

阿姑今年生日願望就是身體健康、快樂，她多年來退而不休，不但設立周遊獅子會、明星獅子會，也在大學當教授，生活十分充實有活力，「我愈忙，對身體愈好，我站著上課2小時沒問題，其他人像盛竹如還要坐著」。