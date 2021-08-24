2020東京帕運正式開幕。（體育署提供）

2020東京帕運今晚(24日)在日本東京國立競技場開幕，大會表示主題是「擁有雙翅(We Have Wings)」，因此採取「帕拉機場」形式歡迎各國好手參賽，表演者的邀請也相當用心，透過鼓舞人心的表演，宣布東京帕運正式開始。

今天開幕典禮前，日本自衛隊飛行表演隊「藍色衝擊波」在東京上空表演，透過噴發出的煙霧畫出帕運紅藍綠3色標誌，藉由「帕拉機場」啟動開關、開始運轉，傳達帕運選手逆風展翅高飛的精神，表演節目也有許多身障者參與，傳達帕運象徵3個Agitos，Agitos在拉丁語意為「我能動」，有運動意味，並和中華帕運代表隊主軸「愛運動、動無礙」相互呼應。

開幕典禮最後由3位日本帕運選手，自行推著輪椅上到聖火台最高處，一起點燃聖火，宣告東京帕運展開，所有賽事將在橫跨東京都、千葉縣、埼玉縣、靜岡縣21個場館舉辦，和東京奧運一樣採取不和一般民眾接觸的泡泡模式，選手們只能來回選手村及場館，雖然不開放觀眾，但大會有學校合作觀賽方案，因此會開放部分學生進場欣賞賽事。

本屆東京帕運將進行22項賽事、539種競技項目，來自161個國家地區及難民代表隊共4403位選手參與，創下帕運史上最多願動員紀錄，中華隊共10位選手參賽，分別是桌球盧碧春(女子TT4級單打)、程銘志(男子TT5級單打)、田曉雯(女子TT10級單打與團體賽)與林姿妤(女子TT10級單打與團體賽)，田徑選手楊川輝(男子T11級跳遠)與劉雅婷(女子F12級標槍)、健力選手林亞璇(女子61公斤量級)、柔道選手李凱琳(女子B2級、48公斤量級)、羽球選手方振宇(男子SU5級單打)及游泳選手陳亮達(男子SM7級200公尺混合、S7級100公尺仰式、S7級400公尺自由式)。

2020東京帕運開幕典禮表演。（美聯社）

2020東京帕運聖火點燃。（美聯社）