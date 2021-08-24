中央氣象局表示，明(25日)太平洋高壓勢力逐漸增強，但大氣環境仍然有利於對流發展，西半部地區及其他山區要留意午後雷陣雨，局部地區有短延時強降雨、大雷雨等劇烈天氣現象。氣象達人彭啟明也提醒，仍須留意秋老虎天氣，八月底前目前暫無新颱風生成趨勢，但九月仍是颱風旺季需注意。

24至25日定量降水預報。(圖/氣象局)

氣象局指出，明天環境風場漸漸轉為東南風，各地大多為多雲到晴的天氣，清晨至上午間中南部沿海地區有零星降雨，西半部地區及其他山區並有大雨發生的機率；各地高溫約32至34度，花東縱谷及南投地區有36度以上高溫發生的機率。

午後雷雨彈開炸！氣象局最新說明

26日(周四)環境風場為東南風，午後雷陣雨區域為西半部地區及其他山區，並有局部大雨發生的機率。27日至31日(周五至下周二)高壓勢力再增強，環境風場改吹偏東風，午後雷陣雨亦縮減至各地山區及中南部近山區平地。9月1日至3日各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局提醒天氣高溫炎熱，午後留意局部大雷雨。(圖/氣象局)

氣象達人彭啟明在臉書表示，奧麥斯颱風已奔衝向韓國，對台灣天氣影響不大，本周天氣受太平洋高壓影響，白天晴朗炎熱，山區有局部午後雷陣雨，處暑節氣到，北方有冷空氣醞釀，仍須留意秋老虎天氣，八月底前無新颱風生成趨勢，九月仍是颱風旺季需注意。