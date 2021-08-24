疫情衝擊經濟 南非Q2失業率升至34.4％ 22:192021/08/24 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南非統計局24日公布，今年第二季失業率暴增至34.4％，不僅高於前一季的32.6％，更創下2008年有此數據以來的新高，原因在於新冠疫情持續衝擊該國經濟。南非第二季就業人數減少5.4萬至1490萬人，失業人數較前季增加58.4萬至780萬人。 京東 上季淨利銳減95.2％ 《國際經濟》德國Q2 GDP成長1.6％ 高於預期 #失業率 #萬至 #南非 #第二季 #衝擊經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸餐飲業年度報告 懶人經濟發燒 「五化」成發展方向 13:362021/08/24 兩岸 《電腦設備》威強電填息55％ H1獲利近4年高點 13:092021/08/24 財經 7月餐飲衰退38.8％ 史上第二慘 04:102021/08/24 財經焦點 《觀光股》美食Q2每股賺2.2元 H1獲利倍增登近3年高 07:462021/08/24 財經 東南亞疫情爆開 晶片缺貨更慘了 致命原因曝光 09:372021/08/24 財經 南向成衣廠 9月復工恐落空 04:102021/08/24 財經要聞 疫情令亞洲去年赤貧人口增加約8000萬人 11:022021/08/24 財經 《鋼鐵股》Q3業績拚季增2成 東明-KY今年營運戰高 09:112021/08/24 財經 《類股》H2營運谷底復甦 觀光股強彈領攻 15:252021/08/24 財經 餐飲、零售業 漸有起色 04:102021/08/24 財經要聞 《鋼鐵股》世鎧H2營運樂觀 訂單看到明年Q2 15:252021/08/24 財經 財經熱門新聞 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 陽明貨櫃輪「YM TRAVEL」船員確診 原定航班將延誤 - 財經 券商隔日沖玩上癮了 長榮、陽明又被倒光光 老手爆主力賺錢密碼 - 財經 外資狂砍百億 航運三雄只爽1天 他洩被大戶爛招玩壞了 - 財經 晶圓二哥28奈米漲超兇！超車台積電報價 洩晶片荒內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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