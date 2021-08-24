南非統計局24日公布，今年第二季失業率暴增至34.4％，不僅高於前一季的32.6％，更創下2008年有此數據以來的新高，原因在於新冠疫情持續衝擊該國經濟。南非第二季就業人數減少5.4萬至1490萬人，失業人數較前季增加58.4萬至780萬人。