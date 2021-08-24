新北市瑞芳警分局在今（24日）上午10點辦理卸、新任分局長交接佈達典禮，由於疫情關係避免群聚，特別邀請東北角轄區民意代表、4區區長、及分局民防義警幹部、及警友辦事處主任等重要人士到場觀禮，並由新北市政府警察局長黃宗仁親自到場監交。整個儀式簡單隆重，備感溫馨。

黃局長在佈達典禮中表示，王鴻儒分局長的學、經歷完整，是不可多得的人才，希望王分局長秉持「基層優先，人民最大；治安不空窗，服務不打烊，新北家園我們守護」的理念為東北角鄉親服務。

王分局長表示感謝歷任分局長為東北角地區立下深厚良好的交通及治安基礎，將會在這基礎上更加精進，讓人民感受到優質的警政服務。

瑞芳新任分局長王鴻儒，中央警察大學警察公共安全學系正科58期畢業、中央警察大學警察政策研究所碩士，歷任宜蘭縣政府警察局三星、礁溪、羅東分局長、基隆市警察局第四分局長、花蓮港務警察總隊督察長、新竹縣政府警察局主任秘書、嘉義市政府警察局副局長、新北市政府警察局督察室特勤股長等職務。