行政院長蘇貞昌近日針對農委會接獲非洲豬瘟病毒走私肉品案，前往桃園市大園區遠雄貨棧，視察航空快遞包裹X光機檢查情形，蘇貞昌臉色相當不滿表示，海關X光機掃描作業失效讓台灣出現破口，他要求關務署好好檢討。對此，宅神朱學恒詢問前民進黨立委郭正亮，蘇貞昌何時會下台？郭正亮直言，「他比美國總統拜登還危險，下台時間可能最快在9月，慢的話會拖到明年１、2月，但不排除有人會提早動手」。

郭正亮、朱學恒。(圖/翻攝自 朱學恒臉書)

朱學恒24日邀郭正亮上臉書「阿宅萬事通事務所」，談及蘇貞昌近來在公眾形象有別以往，在桃園機場痛罵海關人員，他問郭正亮為何會如此？且政壇近期盛傳蘇貞昌可能會下台，最快何時？

朱學恒的阿宅萬事通事務所 Youtube頻道。

郭正亮告訴朱學恒，從近期拜登常說錯話去思考蘇貞昌的表現，就可以推測出答案，郭正亮分析表示，「蘇貞昌下台的時間，可能就落在9月後到1月的這段時間，朱學恒吃驚反問，「真的嗎？怎麼跟之前的說法不一樣？」，郭正亮指出，他原先認為，12月18日「護藻礁、反萊豬、公投綁大選、重啟核四」四大公投是門檻，但讓新任閣揆去碰公投議題，尤其是萊豬這等級的議題，多少會被波及。

郭正亮提到，「按正常邏輯推測，下一任閣揆要接任，可能會拖到明年1、2月，因為要等立法院會期結束，且要在過年前搞定，但若蘇貞昌的民怨累積到天怒人怨，讓黨內的人看不下去，恐怕有人就會提早動手了」。