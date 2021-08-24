大陸湖南衛視《天天向上》的當紅主持人錢楓，今(24日)被一位化名「小藝」的90後女藝人控訴2019年遭他下藥性侵，並公開當天遭錢楓強行拖往房間的監視器畫面，轟動大陸演藝圈。目前已被湖南衛視暫停所有工作的錢楓，更被翻出昔日與不同美女錄影當眾起生理反應的黑歷史畫面，令網友看完痛批噁心。

錢楓涉性侵女藝人轟動大陸演藝圈，他昔日在節目與美女錄影，忍不住當眾起生理反應的黑歷史畫面也一一被起底，再次引爆網友熱議「這麼控制不住嗎」、「真的好明顯」、「看到新聞第一個想起的就是這篇文章」、「半蹲那張真的太明顯了…」、「這就是有性癮吧」。

錢楓被起底昔日多次在節目中起生理反應的畫面。(取自豆瓣)

錢楓被起底昔日多次在節目中起生理反應的畫面。(取自豆瓣)

同時錢楓被曝光的對話紀錄中，他在回答小藝有沒有性侵她的質問時，答案也是令人看了傻眼。截圖中小藝氣憤問他「我還問你，射在裡面了嗎？你說你戴套了，你根本就沒喝醉，還把耳釘卸下來了，給我手機充上電，如果你要說沒有我只能報警了」、「我是說你在我沒意識的時候是不是X我了！」錢楓則淡定回答：「沒有啊，我沒硬起來。」

錢楓被小藝質問是否性侵？回應令人傻眼。（取自小藝希望壞人被懲罰微博）

另外，大陸官媒《人民日報》稍早也在微博評論了錢楓涉性侵一事，「真相如何，尚需調查。小藝所述，畢竟只是單方面陳述，每個『吃瓜群眾』都不宜偏聽偏信。但可確定的是，她的所述是嚴肅指陳，關涉錢楓的名譽，關乎湖南衛視的形象，更關乎法律尊嚴。由此而言，錢楓需要直面對方的指陳，湖南衛視也有責任公開回應，公安機關更有責任徹查。」小藝也轉PO此微博，再次強調「我一個字都沒說謊，我等上海警方聯繫我，我問心無愧，我相信正義哪怕遲到，但一定不會缺席。」