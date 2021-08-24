越南性感DJ Jenny Yến有一張神似女星Angelababy的明星臉，被網友譽為「越南Angelababy」，更有凹凸有致的魔鬼身材，每每在社群曬出美照都勾走不少男粉絲的心；Jenny日前才曬出穿性感內衣的照片，昨（23）日又PO出只穿一件白襯衫裡面中空，在床上喬姿勢雙球快掉出，尺度直逼18禁。

25歲的Jenny不僅是一名DJ，還憑著洋娃娃般的臉蛋加上誘人身材，成為高人氣的大尺度模特兒，平時穿搭風格也以大膽前衛著名，在她的IG上不時都能看到養眼又令人血脈噴張的火辣照；近期Jenny穿得越來越少，昨日上傳只穿一件白襯衫在床上的模樣，再度美暈大票粉絲。

Jenny的第一張照片穿著白襯衫裡面什麼都沒穿，上面幾顆釦子都沒有扣，超兇事業線一覽無遺；而第二張照片Jenny從原本坐在床上再抬起美腿，喬姿勢後不僅雪白雙球快掉出來，下身失蹤的情形，一雙美腿露到腿根，彷彿差一點點就走光，尺度太犯規。

許多網友又再度淪陷Jenny的美貌和身材裡，紛紛瘋喊，「衣服透到像是走光啊」、「辣得不得了」、「裡面沒穿嗎？太誘惑了吧」、「像洋娃娃一樣漂亮，身材比洋娃娃還完美」、「好美，女神怎麼那麼漂亮」。