垃圾車爆炸不排除是民眾違規丟棄噴灌所導致。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

環保局人員現場翻找、發現壓扁的瓦斯罐，呼籲民眾勿丟棄還有殘氣的高壓瓶罐。（高市環保局提供／ 袁庭堯高雄傳真）

24日晚間9點，高雄市鼓山區翠華、新疆路口，一輛垃圾車後車斗突然爆炸、炸出漫天濃煙，現場惡臭四溢，嚇壞倒垃圾的民眾，所幸無人受傷。消防局緊急派員到場灑水降溫，環保局人員也找到壓扁的瓦斯罐，呼籲民眾勿丟棄還有殘氣的高壓瓶罐。

環保局強調，民眾將未用完瓦斯罐混入回收物，導致資源回收車起火燃燒，新聞稿還以「你的隨便，不是我的方便！」為題警告民眾，回收高壓瓶罐，如瓦斯罐、殺蟲劑、噴漆、髮膠罐等，務必將罐中的殘氣完全排出後，再丟到資收物中，並於回收時提醒清潔隊員，以免造成類似的火災發生。

環保局表示，未用完瓦斯罐常因運輸過程當中碰撞摩擦產生火花，與罐內殘留氣體反應而導致火災發生，而造成資收車或是資收場進行燜燒，除會造成機具損害，亦有可能危及基層工作人員安全。

當時垃圾車正行經至美術館旁，沿街收集民眾回收物，突然「蹦！蹦！」兩聲巨響，垃圾車的後車斗整個炸開，噴出大量煙霧也冒出火光，現場臭味四溢，居民驚嚇紛紛走避。

附近居民表示，事發當時突然傳出類似爆胎的巨大聲響，接著現場煙霧迷漫，垃圾車後車斗內還冒出火光。

高市府消防局獲報後共出動6車13人及轄區義消前往搶救，消防人員到場後立即朝垃圾車後斗灑水降溫。為確保安全，垃圾車駕駛也將後車斗升起，讓消防人員徹底灑水，但整車滿載的垃圾一時間全溢出在馬路上，惡臭濃度達到最高點，所幸不到半小時火勢便受到控制。