受到疫情影響，台灣基進立委陳柏惟罷免案延到10月23日投票。前民進黨立委郭正亮分析，陳柏惟所屬的台中第2選區幅員廣大，需要依靠組織動員推動罷免，以現在的情況來看，仍還需要政黨組織或顏寬恒全力介入，而這些動作大概會出現在投票前的一個月。

郭正亮24日與朱學恒一起進行網路直播時，朱學恒向郭正亮提問，如果蘇貞昌提前下台，或越來越爆躁，這個影響對陳柏惟來說是好是壞？郭正亮表示，在陳柏惟的那一個選區，通過罷免門檻需要7萬多票，而同樣面臨罷免危機的立委林昶佐，被罷免的門檻則是6萬2千票左右，且陳柏惟所屬的選區，區域廣大，純粹靠空氣動員是不夠的，一定要有組織動員，目前的文宣造勢規模可能還不足以成功，一定要有政黨或顏寬恒全力介入，「可是那就是最後一個月的事情」。

朱學恒也認為，政黨或顏寬恒介入罷免的情況不會太早出現，要視情況而定。郭正亮以前桃園市議員王浩宇的罷免案為例指出，最後國民黨也是有動員，議長邱奕勝和立委魯明哲等人都有參與，而雖然罷免的門檻是選區選舉人口的1/4，可是真的投起來沒那麼簡單。

朱學恒直言，「所以就是要讓大家的恨意提升到一定程度」，並指自己會提到蘇貞昌，是因為現在不發現金，五倍券用起來又很麻煩，若自己是台中第2選區的選民，可能就會透過這個投票來出氣。