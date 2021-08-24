隨著市調機構IDC 的數據顯示，全球在第二季PC 出貨量成長12%，低於市場預期的18%，也較今年第一季成長55%大幅放緩，與此同時，大尺寸面板報價下滑，甚至有外資報告指出記憶體產業面臨寒冬，連大陸對微控制器(MCU)也有需求緩解趨勢，但晶圓代工市場卻依舊火熱，甚至晶圓代供二哥聯電報價已經超過全球晶圓代工龍頭台積電。

台積電面對成熟製程產能緊缺，先是在今年4月宣布將在南京12吋晶圓廠新增28奈米製程生產線，核准資本預算28.87億美元、約折合新台幣793.925億元，計畫2023年完成，預估將擴增月產能達4萬片。

今年以來全球面臨嚴重的晶片缺貨問題，甚至各國致信台灣政府，想取得台灣包括台積電、聯電等晶圓代工廠的晶片產能，台積電總裁魏哲家也不斷指出，為支援全球汽車產業，台積電已採取前所未有的行動，支援車用晶片產能，並在日前法說會強調，今年第三季車用晶片產能緊繃將緩解。

聯電也在4月法說宣布，依據互惠協議，客戶將以議定價格預先支付訂金的方式，確保取得P6未來產能的長期保障這也有助於聯電在兼顧長期獲利能力與市場地位的目標下穩健成長。聯電指出，大部分用於購置鄰近P6廠區的Fab 12A P5廠區設備的2021年資本支出15億美元，未來3年在台南科學園區的總投資金額將達到約新台幣1500億元。

聯電在成熟製程打下紮實功夫，並與IC設計業者以一同協助擴大廠區獲得產能方式互惠，未來這類有龐大資本支出壓力的晶圓代工廠想要提供產能，也更具有議價能力。

至於先前傳出，台積電28奈米製程將凍漲，確保在2021下半年結束前都不會調整，原本預期聯電也會隨之凍漲。據《Digitimes》報導，根據近期大客戶聯發科、瑞昱以及聯詠等業者明年1月的28奈米製程報價持續創下新高，甚至首度超越台積電28奈米製程最高報價2800美元，讓聯電毛利率有望持續維持走升態勢。

聯電對於這樣的市場消息，不予回應。

雖然台積電凍漲22/28奈米製程至2022年首季，但傳出近期除了急單維持上漲20%，40奈米以上製程持續調高報價，主要是要控制重複下單(overbooking)問題，掌握真實市況來抵銷未來遇到轉折點的風險。

IC設計業者指出，目前晶圓代工漲勢仍未歇，聯電先前已經通知客戶9月會提高報價，11月部分產品報價漲價，並在2022年1月維持季季漲計畫，預估平均上漲10%，甚至有28奈米製程的報價來到2800~3000美元新高，超越台積電，22奈米製程報價也將追上，讓許多IC設計業者確定2021年第四季持續漲價的態勢。

此外，格羅方德(GlobalFoundries，格芯)也在調整產品報價。至於大陸晶圓代工龍頭中芯國際，其28奈米製程良率與產能遠遠不能跟其他廠商比較，但目前針對包括台灣等海外客戶維持較高報價，尤其在40奈米製程報價，預估在2022年首季可能與聯電等廠商28奈米製程報價相近，但目前先以供應大陸客戶為主。

雖然市場針對面板驅動IC因需求放緩，大陸MCU供需開始回穩，讓IC設計產業前景出現雜音，但目前包括PMIC、網通IC、USB控制IC，以及馬來西亞因疫情產能大減的MCU，都還是讓晶片荒從未就此消退，預料網通、車用需求短缺問題仍會持續。