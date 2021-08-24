中信兄弟24日靠著鄭凱文6局失1分好投領軍，以3比1擊敗富邦悍將，在下半季打出好的開始，奪下本季第7勝的的鄭凱文賽後說：「自己就是投一場算一場，好好把握教練給的機會，不要輕易讓別人把位置搶走。」

賽前鄭凱文本季對戰富邦戰績是1勝2敗，表現並不理想，但他今天勇於攻擊打者好球帶，每位打者上來幾乎都能先搶下好球數，也讓自己配球能更加靈活，「自己不是三振型的投手，也是要靠守備幫忙還有捕手鼓勵讓我更勇敢面對打者。」

鄭凱文表示，自己不會去想過去不好的時候，每一場比賽都是想辦法投好後才有下一場，「教練給你機會你也要想辦法佔住這個位置，給自己壓力，不要輕易讓位置被搶走。」

今年兄弟洋投除了德保拉外，其餘洋投狀況並不十分理想，加上對上幾位本土投手也有傷勢困擾，讓身為老大哥的鄭凱文自覺更應該扛起重擔，「本土也要撐起來，等年輕的回來。其實一開始也沒想過還能有機會先發，只想著投一場是一場，但教練給機會就要好好把握。」

總教練林威助也認為，鄭凱文一直是隊上很問定的投手，控球也讓人很放心，上半季有一場比賽是運氣不好，一直被德州安打，今天前幾局有辦法壓制對手，也順著氣勢投下去。

除了投手表現好外，守備也給予很大的幫忙，「助總」認為，守備一直算是球隊的強項，「很穩定，有好的守備也幫助投手，讓投手更大膽去投球。」