國產高端疫苗在昨天(23日)總統蔡英文率先打下第一針後，正式宣布開打，然而到了第2天，開始陸續傳出接種後反應不良，甚至死亡案例，駐德代表謝志偉今早(24日)早上還反串PO文「高端再打下去恐會出人命，反高端的人會氣死」，如今在鬧出人命後也被網友砲轟「國家級烏鴉嘴」、「先知初四了」。

高端開打首日，不少民眾前往接種，已施打2劑AZ疫苗的謝志偉也開心在臉書PO文「有了高端，台灣就能擺脫大陸的勒索、干擾，台灣人信任高端，就是另一種國家認同」，更稱高端再打下去可能會出人命，汙衊高端的人會活活氣死。

但今天高端傳出2例接種後死亡的通報案例，不少網友也紛紛湧入謝志偉臉書大罵「今天真的出人命了，先知」、「代表初四啦」、「國家級烏鴉嘴」、「預言家4你？」、「如你所願真的出人命了，話不要隨便講」、「只會用愛台灣來綁架人，結果自己打完AZ了」、「嘴真毒，可惜一語成讖的對象是同樣支持高端的人」、「朝聖先知」、「真的出事了，好好檢討這種反諷適不適宜」。

高端開打後第2天，不良反應事件頻傳，其中網路專欄作家陸之駿昨天接種後才PO文「很榮幸跟蔡總統同一梯」，卻在今天驚傳猝死，引發熱議，此外另一名有毒品前科的新北男子也在施打後死亡，基隆則有一對30多歲夫妻接種後癱軟、顫抖急送醫。