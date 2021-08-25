法國衛生主管機關今天建議65歲以上民眾或染疫後有發生重症風險的人，接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑。

法國最高衛生委員會（Haute Autorité de Santé，HAS）建議針對已接種兩劑疫苗的民眾，給予例如輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）藥廠製造的mRNA疫苗作為追加劑；目前這兩種疫苗在法國供應充足。

法國衛生部上個月宣布，要為約500萬最弱勢者提供疫苗追加劑，包括住在養老院的民眾。

法國最高衛生委員會在聲明中建議，擴大符合第三劑疫苗接種資格的標準，並補充說：「接下來幾週的首要目標就是增加疫苗覆蓋率，尤其是80歲以上族群的覆蓋率仍不足（目前為79.9%）。」

擁有超過6700萬人口的法國，每日平均新增約2萬例COVID-19染疫個案，下週更將迎來開學季，引發對新一波確診數激增的擔憂。（譯者：張璦/核稿：林治平）1100824