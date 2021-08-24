公務員是俗稱的鐵飯碗，薪水穩定，不用擔心未來會突然失去收入來源。一位在國營事業上班的男網友表示，他花2年陪著女友認真準備公務員考試，但女友竟在考上後馬上向他提出分手，覺得男方的社經地位已配不上她。對此，癡情的原PO難過詢問網友，「怎樣能讓她回心轉意？」

原PO在Dcard上表示，自己在國營事業工作，前年才剛考上，起薪並不算高，這2年都在陪交往已久的女友認真準備公務員考試，平常他也都會特地照顧女友的起居，不時替她買飯、按摩。然而，女友最近通過普考，竟然就向原PO提出分手。

「女友想跟我分手，覺得我已經配不上她了。」原PO指出，女友對他說，很多公務員的老公都有蠻高的社經地位，當公務員後也有很多聯誼，可以認識更多條件好的男生準備；而原PO只是在國營事業上班，讓她感到很沒有面子，家人也都希望未來她的另一半可以有更好的工作，認為現在彼此的條件差太多了。

「對她來說我就是她的將就而已」。原PO難過表示，希望網友能提供建議，求女友回心轉意。但網友卻紛紛留言回應，「這種女人你還想要？」、「你現在挽回，就算留下來了也只是拖延時間而已，妳女友是真的還蠻現實的」、「建議不要等她回心轉意，你還有大好青春不用浪費在這種只看地位的女人身上」、「她都講這麼白把你當2年的工具人了，你還在想讓她回心轉意」。