「面板雙虎」群創、友達今（24日）不僅遭外資大倒貨，還被出具報告大砍目標價，股價齊遭重挫，連同彩晶也跟著下跌，終場跌幅均超過5%，專家表示，在一波接一波的下跌，大家就要有戒心，這是一個趨勢性，股價無法創高又破底，趨勢就更明顯。

群創、友達、彩晶自4月底觸及高點以來，股價大幅回落，隨著面板報價持續向下，多家外資出具報告看淡群創、友達後市，美銀證券更將友達目標價從原先預期的17.2元下修至14.2元；群創則從15.6元降至13.2元。

隨著外資再看衰面板後市，群創、友達今日終場分別挫逾7%、6%，齊名的面板廠彩晶股價也隨之疲弱，尾盤收跌逾5%，而從外資今日動向來看，友達和群創分別賣超3.9萬張、3.7萬張，高居外資賣超榜首和榜眼。

然儘管面板族群自4月29日觸及高點後滑落，股價幾近腰斬，但投資人買氣依舊熱絡，根據台灣集中保管結算所截至8月20日資料顯示，群創股東總人數達62萬6728人、友達為54萬1121人、彩晶則為30萬4291人，三者總計近150萬人，達147萬2140人。

財經專家阮慕驊在《理財達人秀》中建議投資人，空手的目前暫時先觀望，若面板占總資金20%以上的，建議減碼到10%以下，因為比重過高的話，沒有現金可以去做持股的轉換；但5%以下的人，就可以考慮成長期投資，因為面板即使報價未來往下修正，也不會回到過去的慘況，三家公司都有在做質量化的改變，也是在進步的地方。

友達從4月29日高點一路滑落，一波接一波的下跌，大家就要有戒心了，這是一個趨勢性，如果發現不僅無法創高，股價又破底，這趨勢性就更明顯，而群創也是一樣的，三家公司都是在同時見最高，且都留下一個黑K棒帶上影線，三家股價很容易被連動到，都是很有一致性的情況，一家走弱很容易連動到其他兩家，所以發現趨勢不對時，停利停損是一個絕對必要。

而外資這次大刀重砍群創、友達，連PTT股板網友也忍不住直呼這次真的太過分，「哭暈在廁所」、「真的慘」、「哭啦」、「碰到16了，連我都不忍」、「30T四張路過，當傳家寶，領個40年股利應該打平」、「28T路過」、「25T路過」、「31T路過，補個X」、「22.6T，之前漲停那根可以出場，貪心沒出，變成大賠」、「賠爆」、「套牢牢，哭哭」。