侯彥西在《再說一次我願意》飾演蔡凡熙麻吉，不停為好友的戀情奔走。（皮諾丘電影提供）

侯彥西（左）和宥凱在《再說一次我願意》為好友助攻告白。（陳俊吉攝）

宥凱在《再說一次我願意》獻出大銀幕初體驗。（陳俊吉攝）

侯彥西在年底上映的電影《再說一次我願意》飾演感情推手，片中他與「直播小霸王」宥凱助攻蔡凡熙告白郭書瑤，猶如吉祥物般的存在。現實生活中，侯彥西告白不假他人之手，獅子座的他自信滿滿，透露自己戲外追求很少失敗，「一定要等到對方有好感，我才會主動告白，像是從聊天過程有肯定我才行動。」

是否每每出擊皆必勝？侯彥西笑道還是有失敗過，「我曾經有段時間單身太久，想談戀愛想昏頭，所以只要有一點好感的，我就會去示好，結果就被2、3位女生就被打槍。」今年32歲的他，也進入適婚年齡，他透露剛結婚的好友王家梁曾勸早點定下來，不過他還沒有結婚念頭，坦言成家立業前，要有些經濟基礎，壓力才不會太大。

侯彥西表示，出道15年來歷經低潮，「在我25、26歲時，存款一度還不到萬，8個月沒工作，當時一度想轉換跑道去做保險業，不過就在那時後《鮮肉老爸》入圍金鐘獎，《樓下的房客》票房也很好，有一種『老天要我再堅持一下』的感覺，就一直堅持到現在了。」

他今年下半年除了《再說一次我願意》外，在電影《鱷魚》、《月老》、《詭扯》都軋上一角，曝光度高。和他搭檔的宥凱則第一次演戲，心情緊張，不過他分享直播叫賣的秘訣是臉皮厚、不怕被笑及反應快，讓一旁侯彥西補充：「其實這跟當演員需要的特質差不多，你其實很適合！」

宥凱直播業績破億嚇嚇叫，不過表演路上仍謙虛學習，「老實說直播都是當場發揮，我最怕就是照稿唸或是太正經，所以一開始拍戲看劇本時很不習慣，後來才慢慢適應」。在戲裡替朋友助攻談戀愛，戲外的他單身5年，「談戀愛我其實還好，現在都用工作填滿我的生活」。