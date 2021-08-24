60歲林姓婦人20日獨自搭乘計程車前往柴山，自行徒步後失蹤，警消22日起展開地毯式搜索，目前仍未尋獲。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄60歲林姓婦人在柴山秘境失蹤4日，24日被發現遭樹藤纏身身亡，遺憾的是，當天還是林婦的生日。而這已是柴山3天內第二起命案，中華戶外探險協會副理事長宋德威表示，這種藤蔓有如「天然鐵絲網」，很容易遭絆倒、纏繞而受傷；此外，一般人進入柴山秘境，容易產生叢林迷航，加上手機沒訊號，容易驚慌失措找不到出路。

林婦20日獨自搭乘計程車前往柴山，抵達中山大學旁柴山大道、海十哨處下車改徒步，行蹤不明。21日晚間林婦還與女兒通話，表示剛歷經喪母之痛，心情不佳，手機隨後失聯，女兒擔心發生意外，向前鎮警分局報案。

24日山友在「水塔哨」旁發現林婦遭樹藤纏身身亡，林婦女兒趕抵現場崩潰大哭，難過表示當天是媽媽的生日，林婦確切死因將待解剖調查釐清。除了這起意外，還有一名66歲的余姓男子，16日前往柴山秘境健行失蹤，20日被發現陳屍於中山大學旁的柴山大道山坡。

據ETtoday新聞雲報導，中華戶外探險協會副理事長宋德威表示，柴山會有這麼多藤蔓，是二戰時期日軍防美軍用的，這些藤蔓猶如「天然鐵絲網」，很容易被絆倒或纏繞，進而摔倒受傷，甚至受困。

此外，柴山看似親民，其實地形、路徑相當複雜，宋德威說，只要不熟路況，看到四周都是樹叢，也很容易發生叢林迷航，加上手機沒有訊號、聲音傳不出去，很容易不知所措找不到路。

事實上一直以來，柴山迷路、失蹤、山難事件並不少，去年11月，中鋼運通一名主管即陳屍柴山西岸秘境「觀海崖」岩壁。

有網友在臉書社團《登山通報站》表示「柴山有不少著名怪點」、「這個點磁場很差」、「柴山的磁場超亂，少女峰那面更大，連定位也常發生干擾」、「那是有個黑暗入口，最好爬其他山」。