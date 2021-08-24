除了特斯拉，其他的全電動商用車公司也正在掘起，電動車製造商「伏打卡車」公司(Volta Trucks)在去年7月宣布，將推出首款專為城市物流設計的16 噸商用卡車。如今該公司表示，該型卡車已進入正式實測。

亞歷山德羅‧伏打(Anastasio Volta)是義大利物理學家，他發明了世界第1顆電化學電池「伏打堆」，並成功完成電鍍反應。如今電學公式的的電壓單位「伏特」(volt)，就是以他為名。

伏打卡車的駕駛座，位子在中間。(圖/Volta Trucks)

有趣的工程(Interestingeng Ineering)報導，伏打卡車公司是瑞典公司，於2017年創立。首席產品主任伊恩·柯林斯 (Ian Collins) 說：「我們16噸卡車的第1個原型名叫伏打-零式 (Volta Zero)，它進入測試和評估，對我們公司是是一個重要里程碑，從原型車到進入實測，竟然僅用了短短的8個月。」

柯林斯表示，伏打-零式車正在測試電池性能、車斗的承載力，電動馬達和變速箱的耐用程度。此外，為了確保伏打-零式車具備多數氣候環境的耐用性與可靠性，該車也將在北極圈環境，以及炎熱的歐洲南部進行測試。

柯林斯還表示，現在已有好幾筆訂單，他們希望能夠在明年年底前交付首批量產型卡車。

伏打零式的純電動續航里程為150~ 200 公里。

有一個設計特點，伏打卡車的駕駛座位在中央，為了行車安全，座椅高度比傳統卡車低得多，但是廣角座艙又為駕駛提供 220 度的廣闊視野，最大限度地減少視覺盲區。