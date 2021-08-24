《瀑布》國際版海報。（本地風光提供）

多倫多影展24日凌晨於官網公布台片《瀑布》的超前導預告與國際版海報，賈靜雯和王淨高手過招，兩人看起來雖然是母女關係，但你來我往的言語交鋒、眼神犀利的對望，以及看似日常卻又充滿壓力的對話，充滿緊繃的懸念，猶如一場瀑布即將衝擊而來。

導演鍾孟宏透露故事靈感來自友人發生的真實故事，他回憶某一晚和朋友聊天聊了3個多小時，她說著自己和女兒許多生命特別的遭遇，也引發了他很多想像。直到有一天他外出散步，戴著口罩走路，同時看到一棟在拉皮改建的建築物，被藍色的帆布緊緊包住，他想像在藍色帆布中的家庭如何生活著，再想到友人母女的故事，當下決定開始了拍攝計畫。

超前導預告從賈靜雯飾演的母親坐在王淨床前一整晚，對著女兒訴說自己夢境開始，隨著對話內容轉變，看出兩人之間充斥著緊張不安的氛圍，賈靜雯更問王淨：「我什麼時候變成你的噩夢啊？」還有家裡外面似乎有人監視，以及最後的結尾，王淨看似祝福又像威脅的一句：「媽媽，你要好好保重。」更是吊足胃口。

鍾孟宏創作中的大改變，也像瀑布般襲來，推著他跟著改變，尤其疫情之後，大家要面對如何下去的人生課題，他相信這部電影會給大家很多的感觸。他表示，2020年對於全世界的人來說都是難忘的一年，尤其疫情的威脅迫使大家戴上口罩，改變了很多人的生活方式，有些甚至失去了愛人以及親友，「在社交距離的措施下，人與人之間的信任也更加疏離。信任感，即是這一部電影所要表達的。」《瀑布》預計年底上映。