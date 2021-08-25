影迷敲碗多時的驚悚續作《噤界II》受疫情影響延後1年，今年5月28日在美國一上映便以4840萬美金（約13.52億台幣）的票房佳績刷新當時美國疫情期間開片票房新高，截至目前為止全球累積票房達2.96多億美金（約82.7億台幣），台灣也終於將在25日正式上映。

自編自導自演的約翰卡拉辛斯基表示，能夠重返戲院看《噤界II》真的很令人興奮，「這原本就是為大銀幕體驗拍的電影，這部續集非常有創意」。他的太太，也就是女主角艾蜜莉布朗接著說：「第2部電影規模更龐大，而且更可怕，這是一部驚悚片，你會想在黑暗中觀賞，跟著角色一起受到驚嚇，我很興奮你們終於能看到這部電影。」

約翰表示，拍攝任何續集電影的挑戰，就是想要打造出更新、更不一樣和更危險致命的怪物，更透露這次片中的外星怪物也已經進化，而且一直在學習，「它們發現它們只要像人類一樣盡量不發出聲響，就能夠更輕易地獵殺人類，於是它們現在盡量發出更少聲響，所以就變得更危險。」

「首部電影讓觀眾見識到末日世界的一小部分」，約翰認為續集同樣有著這些影讓觀眾著迷的元素，「但是片中艾芙琳和她的孩子們踏出的每一步，對他們和我們來說都是全新的一步，而且跟上一部電影比起來更是步步驚心。」片中艾蜜莉布朗一家人將面對從這場浩劫開始以來，首度必須依賴其他人的幫助，「這是他們的人生中最可怕的時刻，但也是一場令人看得大呼過癮的冒險旅程。」