「微笑左投」陳冠宇的中職初先發與勝投擦肩而過，但他賽後並不怪接手挨轟的「姐姐」王溢正，反說是自己忘記下1棒是左打，在教練詢問下坦承自己有點累，連用兩個左投比較可惜。「不過以我們打線，還怕拿不到勝投嗎？今天球隊贏球才是最重要的。」陳冠宇說。

樂天桃猿24日以12比4大勝統一獅，在下半季旗開得勝，但先發5.1局失2分的陳冠宇錯過勝投。當時教練團讓陳冠宇續投6局上，解決此前敲轟的林安可後，投手教練許銘傑喊暫停上丘，陳冠宇坦承有點累，結果樂天換上王溢正「以左制左」對付下一棒蘇智傑，卻投出四壞，接著就被林靖凱轟出逆轉3分炮。

「其實我忘記後面是左打，應該自己先收完，再換右投，比較合理。」陳冠宇透露王溢正有說「歹勢」，但他覺得自己也有責任，主要還是受到樂天球團的高度禮遇與球迷的熱情支持，太想把小細節做到最好，沒有掌握好投球節奏，才會投到第6局的時候，真的覺得自己累了。

陳冠宇坦承投到第6局有些累了。（李弘斌攝）

中職處女秀沒有投出三振，賽後被問到他才驚呼「對耶」，分析可能是此役一直沒辦法控好變化球，只能用速球對決所致。另外不太適應台灣的悶熱天氣，每局換1件緊身衣，但他強調未來球數和用球數一定要想辦法拉高，「要在比賽中調整很困難，下一場改進，我認為先發投手至少應該吃6局。」

樂天教頭曾豪駒則說，陳冠宇首戰投這樣已經很好了，本來就是設定80到100球左右，看他的投球狀況，5局結束用了80幾球，有考慮直接換投，後來希望再投1局，「溢正沒壓住比較可惜，不過冠宇本來就是投給對方打不好，對他的三振不會有太大要求。」