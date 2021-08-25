《如蝶翩翩》中有不少發人深省的金句。（Kakao Entertainment提供）

宋江、朴仁煥主演韓劇《如蝶翩翩》年初在Netflix上映，掀起一波追劇熱潮，連蔡依林都曾表示被圈粉，藉芭蕾舞題材，描繪出追夢者的動人姿態與對生命的熱情。主角設定為迎接挑戰的70歲爺爺及徬徨不安的23歲青年，2人在名為「芭蕾」的夢想中相遇，歷經掙扎、挫敗，到自我重生，讓你正視深藏內心的嚮往、勇敢踏上追夢之旅。原作已在KAKAO WEBTOON上線連載，如今漫畫也將陸續上市。

《如蝶翩翩》動人的情節，被譽為「不由自主會熱淚盈眶的名作」，主角的每句台詞都是撼動內心的人生佳句，閱讀時，除了感到放鬆與溫暖，更能獲取面對現實生活的養分和慰藉。例如，沈德出爺爺面對老後才追夢的執念：「我的確是衰老而無力的老人，但我絕對是抱著百分之兩百的真心想做這件事。」及「我不打算用隨便的態度做這件事。雖然這稱不上是夢想，但在我的餘生中，我想以最認真的態度來做這件事。」當年邁的爸爸向大家表明想學習芭蕾，第一個表達贊成的小兒子沈成冠說道：「去吧，爸！人本來就該做自己想做的事。」而面對看似不在意，其實內心自卑的李采祿，爺爺也直率地道出：「是認為自己沒用，相信自己很狼狽的瞬間，你才會真正成為一個難堪的人。」不只是在漫畫中帶有震撼力，也像是對每位讀者說出的鼓勵和強心劑，讓人回頭檢視自己目前為止的人生，直指心中的渴望。

該系列漫畫，全書以精美全彩印刷忠實呈現韓版內容，並特別印製作者與繪者的復刻簽名更添收藏價值。全部共5集，完結篇將於今年10月出版，第1、2集將在本月30日開賣，KAKAO WEBTOON即日起在App及官方社群平台將舉辦一系列抽獎活動，不只有機會獲得正版全彩實體書，還有機會抽到韓國直送精美周邊及免費金幣。