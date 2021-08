我們做父母的站在父母的位階上,覺得小孩不愛上學是大逆不道。可是我們真的很誠實的回想一下,我當年也不愛上學啊,包括小學、中學、大學,除了少數人很愛上學外。

有這樣的心態,我覺得是跨了很大一步。第一,你比較能接受不愛上學的小孩,他不是特別壞,也不是什麼怪,我們當年也一樣,這是第一步,回想一下自己,坦白講,我當年就不愛上學。

第二,現在愛閱讀的孩子不多,但我們又非常希望孩子閱讀。和現在小孩真的是天之驕子相比,我覺得我們那個年代的爸爸、媽媽,對我們什麼照顧都沒有,但是有一項,真的要感謝我的爸爸、媽媽,他們會讓我租書看。我好愛看小說,包括武俠小說、孫悟空等等。我們那個年代只能租書看,因為買一本書很奢侈。

我前面曾經談過這個世界變化之快,所有已經學到的知識、技術,可能一下子就被淘汰了。有一句英文諺語:「What you know is far less important than what you are learning.」(你已經知道的知識,和你想要學習的心態,相較起來,太不重要了。)考取好學校,拿到什麼學位,遠比你一直想要求知的心態,差太遠了。

我們現在逼著小孩用功、背書,讓小孩產生了厭讀症,這是對他最大的傷害。你看他,現在非讀不可。他就照你的要求去補習、背書,也考取一間很好的學校,到後來他只要大學一畢業,或研究所一畢業,他就不讀書了,不繼續學習了。從他畢業之後,他的學習就停頓了。外面的世界一直在變,不只是高科技的,其他各方面都在創新,好可惜喔。

現在要說到我的一位朋友,兩個小孩後來都念了最好的大學。他回想起來說,那時候真是無心插柳。那時每到週末,他就帶兩個小孩去書店,不是逛喔,就是待在書店裡。

小孩就蹲著、靠著牆壁或是書架,看所有的漫畫書、或童話、小說,他自己也在看書!他們大概不常買書,可是小孩就一直培養閱讀的習慣。

我為什麼在回答這個問題時,想到朋友的案例呢?因為朋友當時說了一段發人深省的話,他認為,這是他做過最大的一個投資,也是投資報酬率最高的一個投資。你看,引發小孩的求知慾或讀書的習慣,這個多好。

坦白說,我現在每天晚上如果沒有看書的話,就睡不著覺。都是看書看書、打了兩個瞌睡,然後我就關燈睡覺。這個睡前看書的習慣已經至少有五、六十年了吧!這麼多年下來,真的讀了好多本書!

我的建議是:不管你的小孩功課多好,喜不喜歡上學,你都應該常常帶小孩去逛書店。書店裡琳瑯滿目,他除了看同年齡層的書之外,也可以看看大人的這些書,包括健康的、小說類的,他也會看到很多文具用品,都是激發他求知欲的好機會。

所以我建議你,常常帶小孩逛書店,你需要挪出時間、拿出耐心。最好離開書店的時候,也買一、兩本書,但你要尊重一下小孩要買的書,不要說這個不要買,這沒什麼好看,只買跟學校學業有關的書,這就不對了。

(本文摘自《不管孩子,比管孩子還難!黑幼龍給父母的15個教養叮嚀》/發光體)

【作者簡介】黑幼龍

中文卡內基訓練創辦人,現任卡內基訓練台灣地區負責人、光啟社董事長,台灣400年來最有影響力的200人之一,長期致力推廣親子「慢養」教育理念。

自1987年引進全球知名的訓練課程「卡內基訓練」,幫助企業發揮人力資源潛能,增強企業競爭力,開啟人才培訓的風氣。至今在台灣畢業學員超過40萬人,連續29年創下全球營運績效第一名紀錄,並領先全球,開創卡內基訓練「青少年班」、「慢養父母班」、「總經理班」。

著有《養出好孩子,非慢不可》、《走出一條不平凡的領導之路》、《好想與努力的你分享》、《黑幼龍與你談心》、《破局而出》、《贏在影響力》、《黑暗中總有光》等二十餘本著作。