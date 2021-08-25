我們做父母的站在父母的位階上，覺得小孩不愛上學是大逆不道。可是我們真的很誠實的回想一下，我當年也不愛上學啊，包括小學、中學、大學，除了少數人很愛上學外。

有這樣的心態，我覺得是跨了很大一步。第一，你比較能接受不愛上學的小孩，他不是特別壞，也不是什麼怪，我們當年也一樣，這是第一步，回想一下自己，坦白講，我當年就不愛上學。

第二，現在愛閱讀的孩子不多，但我們又非常希望孩子閱讀。和現在小孩真的是天之驕子相比，我覺得我們那個年代的爸爸、媽媽，對我們什麼照顧都沒有，但是有一項，真的要感謝我的爸爸、媽媽，他們會讓我租書看。我好愛看小說，包括武俠小說、孫悟空等等。我們那個年代只能租書看，因為買一本書很奢侈。

我前面曾經談過這個世界變化之快，所有已經學到的知識、技術，可能一下子就被淘汰了。有一句英文諺語：「What you know is far less important than what you are learning.」（你已經知道的知識，和你想要學習的心態，相較起來，太不重要了。）考取好學校，拿到什麼學位，遠比你一直想要求知的心態，差太遠了。

我們現在逼著小孩用功、背書，讓小孩產生了厭讀症，這是對他最大的傷害。你看他，現在非讀不可。他就照你的要求去補習、背書，也考取一間很好的學校，到後來他只要大學一畢業，或研究所一畢業，他就不讀書了，不繼續學習了。從他畢業之後，他的學習就停頓了。外面的世界一直在變，不只是高科技的，其他各方面都在創新，好可惜喔。

現在要說到我的一位朋友，兩個小孩後來都念了最好的大學。他回想起來說，那時候真是無心插柳。那時每到週末，他就帶兩個小孩去書店，不是逛喔，就是待在書店裡。

小孩就蹲著、靠著牆壁或是書架，看所有的漫畫書、或童話、小說，他自己也在看書！他們大概不常買書，可是小孩就一直培養閱讀的習慣。

我為什麼在回答這個問題時，想到朋友的案例呢？因為朋友當時說了一段發人深省的話，他認為，這是他做過最大的一個投資，也是投資報酬率最高的一個投資。你看，引發小孩的求知慾或讀書的習慣，這個多好。

坦白說，我現在每天晚上如果沒有看書的話，就睡不著覺。都是看書看書、打了兩個瞌睡，然後我就關燈睡覺。這個睡前看書的習慣已經至少有五、六十年了吧！這麼多年下來，真的讀了好多本書！

我的建議是：不管你的小孩功課多好，喜不喜歡上學，你都應該常常帶小孩去逛書店。書店裡琳瑯滿目，他除了看同年齡層的書之外，也可以看看大人的這些書，包括健康的、小說類的，他也會看到很多文具用品，都是激發他求知欲的好機會。

所以我建議你，常常帶小孩逛書店，你需要挪出時間、拿出耐心。最好離開書店的時候，也買一、兩本書，但你要尊重一下小孩要買的書，不要說這個不要買，這沒什麼好看，只買跟學校學業有關的書，這就不對了。

(本文摘自《不管孩子，比管孩子還難！黑幼龍給父母的15個教養叮嚀》/發光體)

【作者簡介】黑幼龍

中文卡內基訓練創辦人，現任卡內基訓練台灣地區負責人、光啟社董事長，台灣400年來最有影響力的200人之一，長期致力推廣親子「慢養」教育理念。

自1987年引進全球知名的訓練課程「卡內基訓練」，幫助企業發揮人力資源潛能，增強企業競爭力，開啟人才培訓的風氣。至今在台灣畢業學員超過40萬人，連續29年創下全球營運績效第一名紀錄，並領先全球，開創卡內基訓練「青少年班」、「慢養父母班」、「總經理班」。

著有《養出好孩子，非慢不可》、《走出一條不平凡的領導之路》、《好想與努力的你分享》、《黑幼龍與你談心》、《破局而出》、《贏在影響力》、《黑暗中總有光》等二十餘本著作。